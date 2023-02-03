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Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж

Англия
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Украинский полузащитник начал игру против Фулхэма в стартовом составе "синих"

Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж

Твіттер Челсі/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В эти минуты лондонский "Челси" играет против "Фулхэма" в рамках матча 22 тура английской Премьер лиги. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут.

Фанаты "синих" тепло поприветствовали украинского полузащитника на разминке перед матчем:

Текстовая онлайн-трансляция матча "Челси" - "Фулхэм" доступна на нашем сайте.

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В статье: Михаил Мудрик Челси
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