Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж

В эти минуты лондонский "Челси" играет против "Фулхэма" в рамках матча 22 тура английской Премьер лиги. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут.

Фанаты "синих" тепло поприветствовали украинского полузащитника на разминке перед матчем:

Here’s how the Stamford Bridge crowd greeted Mudryk ahead of his debut this evening 1️⃣5️⃣???????? pic.twitter.com/1F9ojXm4Kp