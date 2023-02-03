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Фанаты Челси тепло встретили Мудрика на Стэмфорд Бридж
Украинский полузащитник начал игру против Фулхэма в стартовом составе "синих"
Твіттер Челсі/Автор невідомий
В эти минуты лондонский "Челси" играет против "Фулхэма" в рамках матча 22 тура английской Премьер лиги. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут.
Фанаты "синих" тепло поприветствовали украинского полузащитника на разминке перед матчем:
Here’s how the Stamford Bridge crowd greeted Mudryk ahead of his debut this evening 1️⃣5️⃣???????? pic.twitter.com/1F9ojXm4Kp— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 3, 2023
Текстовая онлайн-трансляция матча "Челси" - "Фулхэм"
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