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АПЛ. Брайтон дожал Борнмут, первая победа Лестера в лиге с ноября

Англия
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Брайтон на шестом месте, Брентфорд – на седьмом

АПЛ. Брайтон дожал Борнмут, первая победа Лестера в лиге с ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 22-й тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Лестер” 2:4

Голы: Уоткинс 9, Суттар 32 (авт.) – Маддисон 12, Ихеаначо 41, Тете 45+2, Прат 79

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Кэш 59), Конса, Мингз, Динь (Морено 46) – Рэмзи (Коутиньо 46), Дуглас Луис, Камара (Дендокер 82), Буэндиа – Бэйли (Дюран 82), Уоткинс

Лестер”: Уорд – Кристиансен (Томас 81), Фас, Суттар, Кастань – Тилеманс, Дьюсбери-Холл (Менди 67), Маддисон (Прат 67) – Барнс, Ихеаначо (Варди 67), Тете (Сеюнджю 83)

Предупреждения: Кастань 56, Сеюнджю 86, Тилеманс 88

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Саутгемптон” 3:0

Голы: Ми 41, Мбемо 44, Йенсен 80

“Брентфорд”: Райя – Хики (Расмуссен 61), Пиннок, Ми, Генри – Дасилва (Янельт 61), Нергор, Йенсен (Дамсгор 82) – Мбемо (Йоргенсен 82), Тоуни, Висса (Шаде 74)

“Саутгемптон”: Базуну – Перро, Салису, Беднарек, Бри – Лавиа (Алькарас 65), Диалло (Сулемана 46) – Эльюнусси (Онуачу 46), Уорд-Проуз, Эдози (Уолкотт 65) – Адамс (Адам Армстронг 81)

Предупреждения: Тоуни 64 – Лавиа 59, Салису 90

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Борнмут” 1:0

Гол: Митома 87

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Эступиньян – Лэмпти (Буонанотте 75), Гросс, Гилмор (Кайседо 57), Митома – Марч (Уэбстер 89), Ундав (Энсизо 75) – Уэлбек (Сармиенто 58)

“Борнмут”: Нету – Земура, Сенеси, Мифем, Смит – Энтони (Винья 81), Биллинг (Ротуэлл 67), Лерман, Уттара – Траоре (Кристи 61) – Семеньо

Предупреждения: Велтман 9, Данк 70, Кайседо 79 – Смит 84

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Кристал Пэлас” 2:1

Голы: Фернандеш 6 (пен.), Рашфорд 62 – Шлупп 76

Удаление: Каземиро 70

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Роберто Де Дзерби Лестер Сити Тете Каору Митома
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