Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон дожал Борнмут, первая победа Лестера в лиге с ноября
Брайтон на шестом месте, Брентфорд – на седьмом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Лестер” 2:4
Голы: Уоткинс 9, Суттар 32 (авт.) – Маддисон 12, Ихеаначо 41, Тете 45+2, Прат 79
“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Кэш 59), Конса, Мингз, Динь (Морено 46) – Рэмзи (Коутиньо 46), Дуглас Луис, Камара (Дендокер 82), Буэндиа – Бэйли (Дюран 82), Уоткинс
“Лестер”: Уорд – Кристиансен (Томас 81), Фас, Суттар, Кастань – Тилеманс, Дьюсбери-Холл (Менди 67), Маддисон (Прат 67) – Барнс, Ихеаначо (Варди 67), Тете (Сеюнджю 83)
Предупреждения: Кастань 56, Сеюнджю 86, Тилеманс 88
Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Саутгемптон” 3:0
Голы: Ми 41, Мбемо 44, Йенсен 80
“Брентфорд”: Райя – Хики (Расмуссен 61), Пиннок, Ми, Генри – Дасилва (Янельт 61), Нергор, Йенсен (Дамсгор 82) – Мбемо (Йоргенсен 82), Тоуни, Висса (Шаде 74)
“Саутгемптон”: Базуну – Перро, Салису, Беднарек, Бри – Лавиа (Алькарас 65), Диалло (Сулемана 46) – Эльюнусси (Онуачу 46), Уорд-Проуз, Эдози (Уолкотт 65) – Адамс (Адам Армстронг 81)
Предупреждения: Тоуни 64 – Лавиа 59, Салису 90
Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Борнмут” 1:0
Гол: Митома 87
“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Эступиньян – Лэмпти (Буонанотте 75), Гросс, Гилмор (Кайседо 57), Митома – Марч (Уэбстер 89), Ундав (Энсизо 75) – Уэлбек (Сармиенто 58)
“Борнмут”: Нету – Земура, Сенеси, Мифем, Смит – Энтони (Винья 81), Биллинг (Ротуэлл 67), Лерман, Уттара – Траоре (Кристи 61) – Семеньо
Предупреждения: Велтман 9, Данк 70, Кайседо 79 – Смит 84
Манчестер, “Олд Траффорд”
Голы: Фернандеш 6 (пен.), Рашфорд 62 – Шлупп 76
Удаление: Каземиро 70
Популярное сейчас
- Драка на поле: Зинченко повздорил с форвардом Эвертона. ВИДЕО
- Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку
- Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО