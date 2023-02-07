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Лидс хочет пригласить тренера Райо Вальекано
Андони Ираола в свое время играл под руководством Бьелсы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Райо Вальекано” Андони Ираола находится в списке претендентов на вакантную должность менеджера “Лидса”.
Об этом информирует The Athletic. Вчера “Лидс”
40-летний Ираола превосходит ожидания с “Райо Вальекано”, занимая со скромным мадридским клубом восьмое место в Ла Лиге.
Баскского специалиста можно считать продолжателем традиций Бьелсы так как в свое время он играл под руководством аргентинца в “Атлетике” Бильбао, а “Райо Вальекано” Ираолы играет с высоким прессингом.
Помимо Ираолы, руководство “Лидса” обратило внимание на Пиренеях и на Рауля, но легенда “бланкос”, ныне возглавляющий вторую команду мадридцев “Кастилью”, ответил клубу АПЛ отказом, пишет AS.
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