Лидс хочет пригласить тренера Райо Вальекано

Главный тренер “Райо Вальекано” Андони Ираола находится в списке претендентов на вакантную должность менеджера “Лидса”.

Об этом информирует The Athletic. Вчера “Лидс” отправил в отставку американца Джесси Марша . Йоркширцы занимают 17-ое место в АПЛ.

40-летний Ираола превосходит ожидания с “Райо Вальекано”, занимая со скромным мадридским клубом восьмое место в Ла Лиге.

Баскского специалиста можно считать продолжателем традиций Бьелсы так как в свое время он играл под руководством аргентинца в “Атлетике” Бильбао, а “Райо Вальекано” Ираолы играет с высоким прессингом.

Помимо Ираолы, руководство “Лидса” обратило внимание на Пиренеях и на Рауля, но легенда “бланкос”, ныне возглавляющий вторую команду мадридцев “Кастилью”, ответил клубу АПЛ отказом, пишет AS.