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Лидс хочет пригласить тренера Райо Вальекано

Англия
(2 голосов)

Андони Ираола в свое время играл под руководством Бьелсы

Лидс хочет пригласить тренера Райо Вальекано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Райо Вальекано” Андони Ираола находится в списке претендентов на вакантную должность менеджера “Лидса”.

Об этом информирует The Athletic. Вчера “Лидс” отправил в отставку американца Джесси Марша. Йоркширцы занимают 17-ое место в АПЛ.

40-летний Ираола превосходит ожидания с “Райо Вальекано”, занимая со скромным мадридским клубом восьмое место в Ла Лиге.

Баскского специалиста можно считать продолжателем традиций Бьелсы так как в свое время он играл под руководством аргентинца в “Атлетике” Бильбао, а “Райо Вальекано” Ираолы играет с высоким прессингом.

Помимо Ираолы, руководство “Лидса” обратило внимание на Пиренеях и на Рауля, но легенда “бланкос”, ныне возглавляющий вторую команду мадридцев “Кастилью”, ответил клубу АПЛ отказом, пишет AS.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Андони Ираола Лидс Юнайтед Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
07.02.2023 в 10:25
Антифа?
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