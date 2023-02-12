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Гвардиола провел 250 матчей у руля Манчестер Сити в АПЛ

Англия
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Наставнику покорилось значимое достижение

Гвардиола провел 250 матчей у руля Манчестер Сити в АПЛ

Фото: mancity.com

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" добыл уверенную победу над "Астон Виллой" в рамках матча 23-го тура английской Премьер лиги.

Знаковым этот матч стал для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы, для которого данное противостояние стало 250-ым у руля манчестерской команды в рамках АПЛ.

За это время главный тренер Манчестер Сити четырежды сумел выиграть Премьер-лигу, а также трижды признавался лучшим тренером Англии по итогам сезона.

Кроме того, у Гвардиолы самый высокий в истории процент побед среди всех специалистов в их первых 250 поединках в рамках АПЛ.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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