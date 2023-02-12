Гвардиола провел 250 матчей у руля Манчестер Сити в АПЛ

"Манчестер Сити" добыл уверенную победу над "Астон Виллой" в рамках матча 23-го тура английской Премьер лиги.

Знаковым этот матч стал для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы, для которого данное противостояние стало 250-ым у руля манчестерской команды в рамках АПЛ.

За это время главный тренер Манчестер Сити четырежды сумел выиграть Премьер-лигу, а также трижды признавался лучшим тренером Англии по итогам сезона.

Кроме того, у Гвардиолы самый высокий в истории процент побед среди всех специалистов в их первых 250 поединках в рамках АПЛ.