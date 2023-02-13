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Рашфорд дает результат. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лидс - Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, 12 февраля
фото - Getty Images
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Лидс принимал Манчестер Юнайтед. Хозяева на равных соревновались с фаворитом вплоть до 80-й минуты, пока очередной уже 12-й гол в текущем чемпионате не забил Маркус Рашфорд. Для него это четвёртая результативная игра в рамках АПЛ подряд. Превосходство МЮ закрепил 18-летний Гарначо. Команда Тен Хага идет третьей, отставая от лидера на 5 очков.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Лидс – Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Рашфорд 80, Гарначо 85
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