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Рашфорд дает результат. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лидс - Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, 12 февраля

Рашфорд дает результат. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Лидс принимал Манчестер Юнайтед. Хозяева на равных соревновались с фаворитом вплоть до 80-й минуты, пока очередной уже 12-й гол в текущем чемпионате не забил Маркус Рашфорд. Для него это четвёртая результативная игра в рамках АПЛ подряд. Превосходство МЮ закрепил 18-летний Гарначо. Команда Тен Хага идет третьей, отставая от лидера на 5 очков.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Лидс – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Рашфорд 80, Гарначо 85

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В статье: Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Маркус Рашфорд
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