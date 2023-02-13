Рашфорд дает результат. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Лидс принимал Манчестер Юнайтед. Хозяева на равных соревновались с фаворитом вплоть до 80-й минуты, пока очередной уже 12-й гол в текущем чемпионате не забил Маркус Рашфорд. Для него это четвёртая результативная игра в рамках АПЛ подряд. Превосходство МЮ закрепил 18-летний Гарначо. Команда Тен Хага идет третьей, отставая от лидера на 5 очков.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Лидс – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Рашфорд 80, Гарначо 85