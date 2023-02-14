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Гакпо забил дебютный мяч за Ливерпуль в мерсисайдском дерби. У нидерландца ушло на это 7 матчей
Даже Роналду понадобилось меньше матчей для дебютного гола за Аль-Наср
Фото: https://twitter.com/LFC
"Ливерпуль" обыграл дома "Эвертон" (2:0) благодаря голам Коди Гакпо и Мохаммеда Салаха. Это первая победа "красных" за последние 4 матча.
Гакпо забил свой дебютный мяч за "Ливерпуль". Нападающий провел уже 7 мачтей за "красных" и только сейчас смог поразить ворота соперника.
Напомним, что за Гакпо в январе "Ливерпуль" отдал 42 миллиона евро без учета бонусов. Игроком также интересовался "Манчестер Юнайтед", но "красные" опередили "манкунианцев".
Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 60 миллионов евро.
Отметим, что ещё один зимний новичок своего клуба Криштиану Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср" только в третьем поединке – против "Аль-Фатех" (2:2) 3-го февраля.
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