Лазарет Челси пустеет: есть апдейт касательно состояния здоровья Канте и Аспиликуэты

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте понемногу возвращается в строй после травмы. 31-летний француз был замечен на тренировке с командой. Он тренировался в общей группе, а не индивидуально.

В нынешнем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. В октябре он перенес операцию из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за повреждения он пропустил ЧМ-2022 в Катаре. Сообщалось, что восстановление займет четыре месяца.

За последние два года полузащитник пропустил большую часть матчей, отправляясь в лазарет "Челси". Его соглашение с лондонским клубом истекает в конце нынешнего сезона. К слову, именно Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев над "Манчестер Сити" (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

???? ✅ N'Golo Kante is warming up with the Chelsea squad before full training pic.twitter.com/5h7HgMwFNW

Пресс-служба лондонцев сообщила, что Сесар Аспиликуэта, который получил сотрясение мозга в матче против Саутгемптона (0:1), уже выписался из больницы и продолжает свое восстановление в Кобхеме.

Медштаб клуба продолжает внимательно следить за его состоянием, придерживаясь всех мер предосторожности. Сегодня Сезар только наблюдал за тренировкой команды. Он вернется к работе на поле со временем, пока работает над реабилитацией.

Following a concussion injury sustained during Saturday’s game against Southampton, César Azpilicueta has been discharged from hospital and is recovering well at Cobham.