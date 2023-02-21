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Лазарет Челси пустеет: есть апдейт касательно состояния здоровья Канте и Аспиликуэты

Англия
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Обновления от лондонцев

Лазарет Челси пустеет: есть апдейт касательно состояния здоровья Канте и Аспиликуэты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте понемногу возвращается в строй после травмы. 31-летний француз был замечен на тренировке с командой. Он тренировался в общей группе, а не индивидуально.

В нынешнем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. В октябре он перенес операцию из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за повреждения он пропустил ЧМ-2022 в Катаре. Сообщалось, что восстановление займет четыре месяца.

За последние два года полузащитник пропустил большую часть матчей, отправляясь в лазарет "Челси". Его соглашение с лондонским клубом истекает в конце нынешнего сезона. К слову, именно Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев над "Манчестер Сити" (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Пресс-служба лондонцев сообщила, что Сесар Аспиликуэта, который получил сотрясение мозга в матче против Саутгемптона (0:1), уже выписался из больницы и продолжает свое восстановление в Кобхеме.

Медштаб клуба продолжает внимательно следить за его состоянием, придерживаясь всех мер предосторожности. Сегодня Сезар только наблюдал за тренировкой команды. Он вернется к работе на поле со временем, пока работает над реабилитацией.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте Н'Голо Канте
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