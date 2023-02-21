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Лазарет Челси пустеет: есть апдейт касательно состояния здоровья Канте и Аспиликуэты
Обновления от лондонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте понемногу возвращается в строй после травмы. 31-летний француз был замечен на тренировке с командой. Он тренировался в общей группе, а не индивидуально.
В нынешнем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. В октябре он перенес операцию из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за повреждения он пропустил ЧМ-2022 в Катаре. Сообщалось, что восстановление займет четыре месяца.
За последние два года полузащитник пропустил большую часть матчей, отправляясь в лазарет "Челси". Его соглашение с лондонским клубом истекает в конце нынешнего сезона. К слову, именно Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев над "Манчестер Сити" (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
???? ✅ N'Golo Kante is warming up with the Chelsea squad before full training pic.twitter.com/5h7HgMwFNW— Football Daily (@footballdaily) February 21, 2023
Пресс-служба лондонцев сообщила, что Сесар Аспиликуэта, который получил сотрясение мозга в матче против Саутгемптона (0:1), уже выписался из больницы и продолжает свое восстановление в Кобхеме.
Медштаб клуба продолжает внимательно следить за его состоянием, придерживаясь всех мер предосторожности. Сегодня Сезар только наблюдал за тренировкой команды. Он вернется к работе на поле со временем, пока работает над реабилитацией.
Following a concussion injury sustained during Saturday’s game against Southampton, César Azpilicueta has been discharged from hospital and is recovering well at Cobham.— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 21, 2023
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