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Первый трофей дьяволов за шесть лет. Видео голов и обзор матча МЮ – Ньюкасл 2:0

Англия
(2 голосов)

Эрик тен Хаг берет первый Кубок для болельщиков "Юнайтед"

Первый трофей дьяволов за шесть лет. Видео голов и обзор матча МЮ – Ньюкасл 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Эрик тен Хаг уже в первом сезоне в "МЮ" смог взять трофей. Пусть Кубок английской лиги далеко по статусности до ЛЧ или АПЛ, впрочем, и для "Юнайтед" это хорошее начало новых времен. "Ньюкасл" без больших побед находится еще дольше: более полувека. Однако прогресс, который показываю "сороки" в последний год, наталкивает на мысли, что и их трофей не за горами.

Кубок лиги, финальный матч. Лондон, "Уэмбли"
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 2:0
Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт.)

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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