Первый трофей дьяволов за шесть лет. Видео голов и обзор матча МЮ – Ньюкасл 2:0

Эрик тен Хаг уже в первом сезоне в "МЮ" смог взять трофей. Пусть Кубок английской лиги далеко по статусности до ЛЧ или АПЛ, впрочем, и для "Юнайтед" это хорошее начало новых времен. "Ньюкасл" без больших побед находится еще дольше: более полувека. Однако прогресс, который показываю "сороки" в последний год, наталкивает на мысли, что и их трофей не за горами.

Кубок лиги, финальный матч. Лондон, "Уэмбли"

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 2:0

Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт.)