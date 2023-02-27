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Первый трофей дьяволов за шесть лет. Видео голов и обзор матча МЮ – Ньюкасл 2:0
Эрик тен Хаг берет первый Кубок для болельщиков "Юнайтед"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг уже в первом сезоне в "МЮ" смог взять трофей. Пусть Кубок английской лиги далеко по статусности до ЛЧ или АПЛ, впрочем, и для "Юнайтед" это хорошее начало новых времен. "Ньюкасл" без больших побед находится еще дольше: более полувека. Однако прогресс, который показываю "сороки" в последний год, наталкивает на мысли, что и их трофей не за горами.
Кубок лиги, финальный матч. Лондон, "Уэмбли"
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 2:0
Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт.)
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