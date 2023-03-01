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ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
Очень красивый удар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Израильский полузащитник Манор Соломон забивает за "Фулхэм" в четвертом матче подряд. Вчера хавбек, который до этого защищал цвета донецкого "Шахтера", помог своей команде обыграть "Лидс" 2:0 и пройти в четвертьфинал Кубка Англии.
Свой дебютный гол за лондонцев Соломон забил в матче АПЛ против "Ноттингема" (2:0). После этого он отмечался в каждой следующей встрече: в воротах "Брайтона" (1:0), "Вулверхэмптона" (1:1) и теперь "Лидса" (2:0).
Напомним, что права на Манора Соломона все еще принадлежат "Шахтеру", а за "Фулхэм" он выступает на правах аренды.
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