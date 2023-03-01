ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм

Израильский полузащитник Манор Соломон забивает за "Фулхэм" в четвертом матче подряд. Вчера хавбек, который до этого защищал цвета донецкого "Шахтера", помог своей команде обыграть "Лидс" 2:0 и пройти в четвертьфинал Кубка Англии.

Свой дебютный гол за лондонцев Соломон забил в матче АПЛ против "Ноттингема" (2:0). После этого он отмечался в каждой следующей встрече: в воротах "Брайтона" (1:0), "Вулверхэмптона" (1:1) и теперь "Лидса" (2:0).

Напомним, что права на Манора Соломона все еще принадлежат "Шахтеру", а за "Фулхэм" он выступает на правах аренды.