Челси забил гол впервые за 397 минут в официальных матчах

В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома минимально обыграл "Лидс". Победу "пенсионерам" принес гол Фофана в начале второго тайма.

Таким образом, команда Грэма Поттера сумела поразить ворота соперника впервые за 397 минут в официальных матчах.

После этого тура "синие" занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

Михаил Мудрик начал эту встречу на скамейке для запасных, но так и не вышел на поле. Ранее украинский вингер трижды выходил в старте и трижды выходил на смену во втором тайме.