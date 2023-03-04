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Челси забил гол впервые за 397 минут в официальных матчах

Англия
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Это принесло победу над "Лидсом"

Челси забил гол впервые за 397 минут в официальных матчах

Twitter Squawka

Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома минимально обыграл "Лидс". Победу "пенсионерам" принес гол Фофана в начале второго тайма.

Таким образом, команда Грэма Поттера сумела поразить ворота соперника впервые за 397 минут в официальных матчах.

После этого тура "синие" занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

Михаил Мудрик начал эту встречу на скамейке для запасных, но так и не вышел на поле. Ранее украинский вингер трижды выходил в старте и трижды выходил на смену во втором тайме.

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В статье: Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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Источник:
Squawka

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