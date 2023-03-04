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Челси забил гол впервые за 397 минут в официальных матчах
Это принесло победу над "Лидсом"
Twitter Squawka
В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси"
Таким образом, команда Грэма Поттера сумела поразить ворота соперника впервые за 397 минут в официальных матчах.
После этого тура "синие" занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.
Михаил Мудрик начал эту встречу на скамейке для запасных, но так и не вышел на поле. Ранее украинский вингер трижды выходил в старте и трижды выходил на смену во втором тайме.
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