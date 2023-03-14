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Клуб Де Дзерби продлил контракт с экс-полузащитником сборной Англии

Англия
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Хавбек остается в клубе еще на год

Клуб Де Дзерби продлил контракт с экс-полузащитником сборной Англии

Фото: brightonandhovealbion.com

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"Брайтон", возглавляемый Роберто Де Дзерби, продлил контракт с полузащитником Адамом Лалланой.

Новое соглашение с 34-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. Предыдущая сделка истекала в конце нынешнего сезона.

Лаллан выступает за "Брайтон" с лета 2020 года. В текущей кампании он провел 18 матч за "чаек", в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,50 млн евро.

В период с 2013 по 2018 год выступал за национальную сборную Англии. На его счету 34 игры и 3 гола.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Адам Лаллана
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Источник:
brightonandhovealbion.com

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