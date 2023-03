Клуб Де Дзерби продлил контракт с экс-полузащитником сборной Англии

"Брайтон", возглавляемый Роберто Де Дзерби, продлил контракт с полузащитником Адамом Лалланой.

Новое соглашение с 34-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. Предыдущая сделка истекала в конце нынешнего сезона.

Лаллан выступает за "Брайтон" с лета 2020 года. В текущей кампании он провел 18 матч за "чаек", в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,50 млн евро.

В период с 2013 по 2018 год выступал за национальную сборную Англии. На его счету 34 игры и 3 гола.

We’re pleased to confirm that Adam Lallana has signed a new contract that runs until summer 2024! ????



