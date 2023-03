Кристал Пэлас уволил главного тренера после 12 матчей без побед

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Из клуба ушли также его ассистенты – Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.

Безвыигрышная серия "стекольщиков" достигла 12 матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, отрыв от зоны вылета - 3 очка.

46-летний француз возглавил английский клуб летом 2021. Всего под его руководство команда провела 74 матча, в которых одержала 22 победы, 24 раза сыграла вничью и проиграла в 28 встречах.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC