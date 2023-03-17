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Кристал Пэлас уволил главного тренера после 12 матчей без побед
Патрик Виейра покинул свой пост
Фото: cpfc.co.uk
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Из клуба ушли также его ассистенты – Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.
"Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в нестабильное положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ", — сказал председатель совета директоров клуба Стив Пэриш.
Безвыигрышная серия "стекольщиков" достигла 12 матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, отрыв от зоны вылета - 3 очка.
46-летний француз возглавил английский клуб летом 2021. Всего под его руководство команда провела 74 матча, в которых одержала 22 победы, 24 раза сыграла вничью и проиграла в 28 встречах.
Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023
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