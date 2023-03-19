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Манчестер Сити - Бернли 6:0. Голевая машина Холанда. Видео обзор матча
Второй погром от команды Пепа за неделю
Twitter Manchester City
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Бернли" со счетом - 6:0. Результат "горожанам" обеспечил Эрлинг Холанд, отличившись хет-триком. Таким образом, норвежец стал
Кубок Англии, четвертьфинал. Манчестер, “Этихад”
Голы: Холанд 32, Холанд 35, Холанд 59, Альварес 62, Палмер 68, Альварес 73
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