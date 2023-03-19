  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Бернли 6:0. Голевая машина Холанда. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Бернли 6:0. Голевая машина Холанда. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Второй погром от команды Пепа за неделю

Манчестер Сити - Бернли 6:0. Голевая машина Холанда. Видео обзор матча

Twitter Manchester City

Новина українською

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" дома разгромил "Бернли" со счетом - 6:0. Результат "горожанам" обеспечил Эрлинг Холанд, отличившись хет-триком. Таким образом, норвежец стал шестым игроком из АПЛ, который забил за сезон 40+ голов во всех турнирах.

Кубок Англии, четвертьфинал. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Бернли” 6:0

Голы: Холанд 32, Холанд 35, Холанд 59, Альварес 62, Палмер 68, Альварес 73

По теме
yellow-arrow
Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.03.2023
yellow-arrow
Холанд: 7:0 и 6:0 перед международным перерывом поражают
yellow-arrow
Наставник Челси Поттер: Я разочарован, мы хотели победить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде