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Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси
Футболист восстановился после повреждения
Фото: chelseafc.com
Полузащитник лондонского "Челси" Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба синих.
28-летний пропускал последние два матча из-за проблем со здоровьем. По этой же причине он не принимал участия в отборе на Евро-2024 составе сборной Англии.
Теперь же он восстановился от травмы и готовиться к ближайшему поединку лондонцев против "Астон Виллы", который состоится 1 апреля.
В текущем сезоне Стерлинг провел 28 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 3 результативные передачи.
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