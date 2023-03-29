Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси

Полузащитник лондонского "Челси" Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба синих.

28-летний пропускал последние два матча из-за проблем со здоровьем. По этой же причине он не принимал участия в отборе на Евро-2024 составе сборной Англии.

Теперь же он восстановился от травмы и готовиться к ближайшему поединку лондонцев против "Астон Виллы", который состоится 1 апреля.

В текущем сезоне Стерлинг провел 28 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 3 результативные передачи.