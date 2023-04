АПЛ. Шесть голов в матча Брайтона с Брентфордом, победное возвращение Ходжсона

В параллельной вселенной центральной игрой тура в АПЛ было бы противостояние “Брайтона” и “Брентфорда”, двух клубов с самыми умными владельцами в лиге, которые построили яркие команды со своим индивидуальным стилем. Это было и противостояние Роберто Де Дзерби и Томаса Франка, двух интересных и изобретательных тренеров. “Брайтон” и “Брентфорд” – это еще соперничество двух команд, которые в этом сезоне могут прыгнуть выше своей головы и пробиться в еврокубки.

И “вывеска” оправдала себя. Уже в первые 26 минут команды забили на двоих четыре гола. “Брентфорд” забил после аута и подачи в штрафную (Янссон), а затем отбора мяча на чужой половине поля (16-й мяч Тоуни в чемпионате), “Брайтон” ответил очередным мяч Митомы (японец изящно перебросил Райю, а пас через полполя исполнил кипер “Брайтона” Стил), а затем Уэлбек сравнял счет после кросса Солли Марча.

После перерыва “Брентфорд” вновь забил после стандарта, “Брайтон” устроил мощное давление (по ударам 17-2, и многие из них были крайне опасны), но свой третий гол команда Де Дзерби забила только на 90-й минуте. Хики консулся мяча рукой в своей штрафной, и Мак Аллистер реализовал пенальти. 3:3 – “Брайтон” и “Брентфорд” имеют по 43 очка, что позволяет им опережать “Ливерпуль”, но “чайки” сыграли на два матча меньше “пчел”.

У “Кристал Пэлас” была самая длинная серия в чемпионате без побед – 12 матчей. Ни в одном из этих поединков “Пэлас” не мог забить больше двух мячей. В первом же матче под руководством нового-старого тренера Рой Ходжсона “орлы” и выиграли, и забили два гола. Классное возвращение 75-летнего специалиста.

Интересно будет знать, какие инструкции давал Ходжсон своим футболистам, но наверняка в них присутствовало слово “shoot”. В первом тайме “орлы” выполнили двадцать ударов против нуля у “Лестера”, после перерыва – 11:3.

И “Кристал Пэлас” в итоге “перебил” команду Брендана Роджерса. “Лестер” забил первым (классно пробил под перекладину Перейра), но хозяева ответили ударом Олисе в штрафного в перекладину, после чего мяч рикошетом от зада Иверсена залетел в ворота, на 90+4 минуте Матета классно развернулся после паса Айю, и уложил мяч в сетку. Ложкой дегтя для “Пэлас” стала травма Уилфрида Заха.

Для “Лестера” это было пятое поражение в последних шести турах, и команда Роджерса опустилась на третье с конца место.

В другом матче команд из нижней части таблицы поделили очки “Ноттингем Форест” и “Вулверхэмптон”. Ничья, которая не устроила никого. “Форест” уже не может выиграть семь матчей, у “Вулвз” всего одна победа в последних семи турах. За хозяев классный гол забил Джонсон, но Поденсе за семь минут до финального свистка сравнял счет. Эмоций, стычек и фолов в этом матче было намного больше, чем качественных игровых действий.

Илья Забарный впервые появился в заявке “Борнмута”. Украинец на поле так и не появился, но результат матча с “Фулхэмом” не должен был его разочаровать. “Дачники” играли без дисквалифицированных Виллиана и Митровича, что сказывалось на их действиях в атаке, но все же гости забили первыми – Перейра воспользовался пасом Харрисона Рида.

В перерыве тренер “Борнмута” Гари О’Нил провел двойную замену, и сразу же один из вышедших футболистов (Тавернье) отыграл один мяч сильным ударом. Хозяева провели в атаке большую часть второго тайма и итоге добились своего. На 79-й минуте победный гол забил Соланке. “Борнмут” покинул зону вылета и поднялся на пятнадцатое место.

Чемпионат Англии, 29-й тур

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Фулхэм” 2:1

Голы: Тавернье 50, Соланке 79 – Перейра 16

“Борнмут”: Нету – Смит, Стивенс, Сенеси, Келли – Уттара (Кристи 46), Ротуэлл (Траоре 72), Лерма, Энтони (Тавернье 46) – Биллинг – Соланке (Семеньо 90)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Тете (Соареш 82) – Палинья (Уилсон 88), Харрисон Рид (Кэйрни 68) – Соломон, Перейра (Лукич 82), Декордова-Рид (Джеймс 69) – Винисиус

Предупреждения: Лерма 60 – Перейра 59, Кэйрни 81, Робинсон 90+2

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Брентфорд” 3:3

Голы: Митома 21, Уэлбек 28, Мак Аллистер 90 (пен.) – Янссон 10, Тоуни 22, Пиннок 49

“Брайтон”: Стил – Велтман (Энсизо 72), Данк, Колуилл, Эступиньян (Буонанотте 83) – Гросс, Кайседо – Марч, Мак Аллистер, Митома – Уэлбек (Ундав 83)

“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Янссон, Пиннок, Хики – Дамсгор (Дасилва 74), Нергор, Йенсен (Годдос 85) – Мбемо (Висса 79), Тоуни

Предупреждения: Мак Алллистер 90+6 (пен.) – Хики 89

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Лестер Сити” 2:1

Голы: Иверсен 59 (авт.), Матета 90+4 – Перейра 56

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Эзе, Дукуре, Шлупп (Хьюз 81) – Олисе, Эдуар (Матета 86), Заха (Айю 45+1)

“Лестер Сити”: Иверсен – Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен (Томас 60) – Дьюсбери-Холл, Ндиди – Барнс, Маддисон, Тете (Перейра 46) – Дака (Ихеаначо 72)

Предупреждения: Эзе 81, Гэхи 88, Матета 90+5 – Кристиансен 29, Суттар 68, Дьюсберри-Холл 83, Ндиди 89

Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Вулверхэмптон” 1:1

Голы: Джонсон 38 – Поденсе 83

“Ноттингем Форест”: Навас – Уильямс, Фелипе, Ньякате, Тоффоло (Лоди 61) – Фройлер, Данилу (Авонийи 86), Мангаля (Куяте 86) – Гиббз-Уайт, Деннис (Уоррэлл 67) – Джонсон

“Вулверхэмптон”: Са – Гомеш, Килман, Доусон (Буэно 65), Семеду – Лемина (Сарабия 46), Невеш – Нуньеш, Моутинью (Поденсе 46), Траоре (Коста 65) – Кунья (Нету 81)

Предупреждения: Фройлер 35, Джонсон 40, Тоффоло 49 – Невеш 42, Моутинью 45, Семеду 78, Сарабия 85, Гомеш 90+4

“Арсенал” – “Лидс” 4:1

Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76