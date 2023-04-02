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Упущенный шанс Мудрика. Челси - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор десятого поражения Челси в чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27:5 по ударам, но итоговый счет – 0:2. Эта статистика наилучшим образом отображает сезон “Челси”. Команда Грэма Поттера создала достаточно шансов в игре с “Астон Виллой”, в частности очень хороший момент упустил Михаил Мудрик. Но “синих” подвела реализация, а “Астон Вилла” воспользовалась грубой ошибкой Кукурельи в первом тайме, а после перерыва дальним ударом забил Джон Макгинн. “Астон Вилла” обошла “Челси” в турнирной таблице. Команда Михаила Мудрика занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет отрицательную разницу мячей.
Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Голы: Уоткинс 18, Макгинн 56
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