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Упущенный шанс Мудрика. Челси - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор десятого поражения Челси в чемпионате 

Упущенный шанс Мудрика. Челси - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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27:5 по ударам, но итоговый счет – 0:2. Эта статистика наилучшим образом отображает сезон “Челси”. Команда Грэма Поттера создала достаточно шансов в игре с “Астон Виллой”, в частности очень хороший момент упустил Михаил Мудрик. Но “синих” подвела реализация, а “Астон Вилла” воспользовалась грубой ошибкой Кукурельи в первом тайме, а после перерыва дальним ударом забил Джон Макгинн. “Астон Вилла” обошла “Челси” в турнирной таблице. Команда Михаила Мудрика занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет отрицательную разницу мячей.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Уоткинс 18, Макгинн 56

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ видеоповторы Михаил Мудрик Джон Макгинн Олли Уоткинс
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