Замена Поттеру. Романо назвал основного кандидата на пост наставника Челси

Руководство лондонского "Челси" сегодня официально объявило об уходе Грэма Поттера с поста наставника синих.

Основным кандидатом на вакантную должность называют экс-наставника мюнхенской "Баварии" Юлиана Нагельсманна. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Нагельсман был упомянут во время внутренних обсуждений. Отмечается, что переговоры продолжаются для принятия наилучшего решения.

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков после 28 матчей. В составе лондонского клуба играет украинский полузащитник Михаил Мудрик.