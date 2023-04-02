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Замена Поттеру. Романо назвал основного кандидата на пост наставника Челси

Англия
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Нагельсманн - главный кандидат на пост наставника "синих".

Замена Поттеру. Романо назвал основного кандидата на пост наставника Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство лондонского "Челси" сегодня официально объявило об уходе Грэма Поттера с поста наставника синих.

Основным кандидатом на вакантную должность называют экс-наставника мюнхенской "Баварии" Юлиана Нагельсманна. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Нагельсман был упомянут во время внутренних обсуждений. Отмечается, что переговоры продолжаются для принятия наилучшего решения.

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков после 28 матчей. В составе лондонского клуба играет украинский полузащитник Михаил Мудрик.

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В статье: Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер
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