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Тухель о том стоит ли Нагельсманну тренировать Челси: Он не нуждается в моих советах
Юлиан сам примет решение
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" и бывший тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал увольнение Грэма Поттера и возможное назначение Юлиана Нагельсманна. "Узнал об отставке Грэма через пуш-уведомление на телефоне", – сказал немецкий специалист.
– Я увидел новость об увольнении Грэма Поттера вчера вечером. Мне потребовалось время на то, чтобы обдумать свое увольнение. С тех пор "Челси" уже сильно изменился, так что меня эта новость не так зацепила.
Об увольнении Поттера я узнал после того, как мне на телефон пришло пуш-уведомление.
– Порекомендуете ли вы Нагельсманну присоединиться к "Челси"?
– Юлиан не будет со мной советоваться, он в этом не нуждается, – сказал главный тренер "Баварии".
Напомним, что Тухеля уволили из "Челси" в сентябре после поражения в Лиге чемпионов от "Динамо" Загреб. Позже Томас рассказал, что не ожидал своей отставки и считал, что проект будет жить с ним.
“Would you recommend Nagelsmann to join Chelsea?”. ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023
Thomas Tuchel: “Julian is not gonna ask me because he doesn't need my advice. I received the news of Potter's sacking yesterday on my cell phone as a push notification”. pic.twitter.com/QCMRlOoy3U
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