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Тухель о том стоит ли Нагельсманну тренировать Челси: Он не нуждается в моих советах

Англия
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Юлиан сам примет решение

Тухель о том стоит ли Нагельсманну тренировать Челси: Он не нуждается в моих советах

Фото: twitter.com/FCBayern

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Главный тренер "Баварии" и бывший тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал увольнение Грэма Поттера и возможное назначение Юлиана Нагельсманна. "Узнал об отставке Грэма через пуш-уведомление на телефоне", – сказал немецкий специалист.

– Я увидел новость об увольнении Грэма Поттера вчера вечером. Мне потребовалось время на то, чтобы обдумать свое увольнение. С тех пор "Челси" уже сильно изменился, так что меня эта новость не так зацепила.

Об увольнении Поттера я узнал после того, как мне на телефон пришло пуш-уведомление.

– Порекомендуете ли вы Нагельсманну присоединиться к "Челси"?

– Юлиан не будет со мной советоваться, он в этом не нуждается, – сказал главный тренер "Баварии".

Напомним, что Тухеля уволили из "Челси" в сентябре после поражения в Лиге чемпионов от "Динамо" Загреб. Позже Томас рассказал, что не ожидал своей отставки и считал, что проект будет жить с ним.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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