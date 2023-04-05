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Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам с МЮ
Он отсутствовал два месяца из-за травмы
Фото: manutd.com
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщил главный тренер команды Эрик тег Хаг.
31-летний хавбек пропустил два месяца из-за травмы голеностопа, полученной в матче1/16 финала Кубка Англии против "Рединга" (3:1).
"Он возвращается к тренировкам с командой сегодня, поэтому мы можем посмотреть, как быстро он наберет форму", — приводит слова тег Хага пресс-служба клуба.
В текущем сезоне датчанин принял участие в 31 матче, в котором забил 2 гола и выполнил 9 результативных передач.
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