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Юнайтед не будет подписывать контракт с Вегхорстом
Команда Тен Хага будет искать нового форварда
Twitter Manchester United
"Манчестер Юнайтед" решил не подписывать полноценный контракт с арендованным у "Бернли" форвардом Ваутом Вегхорстом. Об этом сообщает английское медиа Football Insider.
Известно, что в манчестерском клубе рассчитывают подписать нового нападающего летом. Главный тренер команды Эрик тен Хаг потрясен работой Вегхорста, но он хочет подписать летом центрфорварда мирового уровня.
Отмечается, что летняя трансферная цель "красных дьяволов" - Виктор Осимхен из "Наполи". Вегхорст забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах за "Юнайтед".
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