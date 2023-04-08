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Скоулз: Кейн счастлив в Тоттенхэме и никуда не будет уходить

Англия
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Игрок не собирается переходить в другой клуб

Скоулз: Кейн счастлив в Тоттенхэме и никуда не будет уходить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий Гарри Кейн счастлив в "Тоттенхэме" и не покинет команду.

"Я думаю, что голы — это проблема для "Юнайтед" - они далеко позади "Сити" и "Арсенала". Тут всё понятно.

Считаю, что Гарри счастлив там, где он есть. Если бы он собирался куда-то уйти, то перешёл бы в "Манчестер Сити" пару лет назад. Он стал бы фантастическим игроком для команды, который гарантирует 25 голов, но ему очень трудно куда-то переходить в 30 лет.

Это риск и для "Манчестер Юнайтед": если вы сделаете ставку на трансфер Гарри Кейна, а Дэниел Леви вдруг начнёт с вами дурачиться, вы останетесь ни с чем. Если бы договориться удалось заранее — отлично, но я просто думаю, что он очень доволен тем, что он делает в "Тоттенхэме", - сказал Пол.

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В статье: Пол Скоулз Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
The Telegraph

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