АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже

Первые 20 минут поединка могли вдохновить лишь любителей бескомпромиссной борьбы, на стартовом отрезке команды занимались исключительно нейтрализацией позиционных атак друг друга – никакого риска, отсутствие ударов по воротам и, как следствие, моментов. С другой стороны, в УПЛ футболисты страдают подобным все 90+ минут, а тут "Вулверхэмптон" и "Челси" всего лишь показали, как это делается в топ-лигах. Ладно, долой лирику.

"Волки" абсолютно не стеснялись комбинировать на половине поля гостей, идти вперед и прессинговать. Ближе к середине 45-минутки хозяева плотно поджали подопечных Лэмпарда, суетиться в собственной штрафной площадке пришлось как Кепе, так и защитникам. Особенно опасно было после прохода Куньи и удара от Лемина, но Фофана сыграл блестяще в обоих эпизодах.

Passing the 20-minute mark and we're still goalless at Molineux.



No clear chances to speak of yet as both sides look to get a foothold in the game. #COYW pic.twitter.com/OX70OmNoeG — Wolves (@Wolves) April 8, 2023

Впрочем, гол "Вулвз" назревал и он случился. Во время одной из подач в штрафную "Челси" мяч удачно отскочил к Нунесу, Кукурелья очень неактивно пошел блокировать пространство для Матеуса, но португалец в касание поймал снаряд на ногу и попал так, как попадают нечасто. По роскошной дуге, минуя прыгнувшего Кепу, сфера упала в боковую сетку ворот гостей (1:0). Почти сразу же неплохой момент возник у Косты, правда, еще раз пробить Аррисабалагу с острого угла у команды Лопетеги не вышло.

Все, что делал "Челси" под конец первой половины встречи, легко читалось мотивированными хозяевами. Например, весь тонкий творческий футбол Феликса либо ломался сам в результате ошибки со второго паса на третий, либо не выдерживал частокола подкатов игроков "Вулверхэмптона". И так с каждым у лондонцев. Стерлинг по необъяснимой причине в простой ситуации отдает мяч в ноги сопернику вместо того, чтобы перекинуть оппонента и вывести того же Жоау на свободный фланг. Фернандес подсказывает Галлахеру, в какой момент Конору нужно выдвигаться в прессинг… Инертность, неуверенность, полное отсутствие взаимопонимания и внятного плана.

HT: Wolves 1-0 Chelsea



xG: 0.39-0.2

Shots: 5-4

Shots on target: 3-1

Touches in opp. box: 10-10

Possession: 45.2%-54.9%



An incredible Matheus Nunes strike. ????‍????#WOLCHE pic.twitter.com/zb3gWTbnuF — Squawka Live (@Squawka_Live) April 8, 2023

После перерыва "Челси" ожидаемо завис у владений "Вулвз", целых 15 минут "синие" просто тыкались об оборону хозяев, после чего Лэмпард хотя бы начал вносить коррективу за коррективой: пассивные Хавертц, Кукурелья, Стерлинг и Фелиш уступили место на поле "Молинью" Пулишичу, Чилвеллу, Мудрику и, сюрприз-сюрприз, Обамеянгу. Лопетеги тоже реагировал: снял с игры выдохнувшихся Косту и Поденсе, выпустил Хван Хи Чхана и Моутиньо, затем убрал Лемина и Кунью и бросил в бой свежих Траоре и Сарабию.

Восемь субституций от Фрэнка и Хулена реально стали самыми интересными элементами игры во втором тайме. Точнее, даже девять, позднее Чалоба поменял Фофана. Кепу "волки" особо не беспокоили, как и "пенсионеры" не напрягали Са. Возможность забить возникла после хорошего прострела Джеймса у Обамеянга, но удар габонца заблокировал защитник, вот и все. Мудрик? Михаил запомнился лишь несколькими собранными на себе фолами. В среду, 12 апреля, "Челси" приедет на "Сантьяго Бернабеу". Тот случай, когда и отдохнувший Канте вряд ли сможет помочь команде.

Chelsea's record in the Premier League when trailing at half-time this season:



◎ 0 wins

◎ 0 draws

◉ 7 defeats



???? pic.twitter.com/Kh0pCvadW3 — Squawka (@Squawka) April 8, 2023

Проблемы "Челси" не должны интересовать "Вулверхэмптон", подопечные Лопетеги полностью заслужили эти 3 очка. Они, безусловно, сильно помогут "Вулвз" в борьбе за сохранение прописки.

FULL-TIME Wolves 1-0 Chelsea



Frank Lampard's first match back in charge of Chelsea ends in defeat thanks to Matheus Nunes' stunning first-half strike#WOLCHE pic.twitter.com/bnSXMR6ygJ — Premier League (@premierleague) April 8, 2023

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Челси" 1:0

Гол: Нунес (31)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Доусон, Килман, Тоти – Нунес (Коллинз, 90+6), Лемина (Траоре, 74), Гомеш, Поденсе (Моутиньо, 64) – Кунья (Сарабия, 75), Коста (Хван Хи Чхан, 63)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулибали, Кукурелья (Чилвелл, 68) – Галлахер, Фернандес, Ковачич – Стерлинг (Мудрик, 68), Хавертц (Пулишич, 61), Феликс (Обамеянг, 67)

Предупреждения: Лемина (39), Гомеш (59) – Кукурелья (49), Стерлинг (63), Галлахер (67), Ковачич (87), Чилвелл (89)