АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже

Первые 20 минут поединка могли вдохновить лишь любителей бескомпромиссной борьбы, на стартовом отрезке команды занимались исключительно нейтрализацией позиционных атак друг друга – никакого риска, отсутствие ударов по воротам и, как следствие, моментов. С другой стороны, в УПЛ футболисты страдают подобным все 90+ минут, а тут "Вулверхэмптон" и "Челси" всего лишь показали, как это делается в топ-лигах. Ладно, долой лирику.

"Волки" абсолютно не стеснялись комбинировать на половине поля гостей, идти вперед и прессинговать. Ближе к середине 45-минутки хозяева плотно поджали подопечных Лэмпарда, суетиться в собственной штрафной площадке пришлось как Кепе, так и защитникам. Особенно опасно было после прохода Куньи и удара от Лемина, но Фофана сыграл блестяще в обоих эпизодах.

Passing the 20-minute mark and we're still goalless at Molineux.



No clear chances to speak of yet as both sides look to get a foothold in the game. #COYW pic.twitter.com/OX70OmNoeG