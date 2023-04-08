  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Лэмпард не смог быстро встряхнуть раздевалку лондонцев

АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Первые 20 минут поединка могли вдохновить лишь любителей бескомпромиссной борьбы, на стартовом отрезке команды занимались исключительно нейтрализацией позиционных атак друг друга – никакого риска, отсутствие ударов по воротам и, как следствие, моментов. С другой стороны, в УПЛ футболисты страдают подобным все 90+ минут, а тут "Вулверхэмптон" и "Челси" всего лишь показали, как это делается в топ-лигах. Ладно, долой лирику.

"Волки" абсолютно не стеснялись комбинировать на половине поля гостей, идти вперед и прессинговать. Ближе к середине 45-минутки хозяева плотно поджали подопечных Лэмпарда, суетиться в собственной штрафной площадке пришлось как Кепе, так и защитникам. Особенно опасно было после прохода Куньи и удара от Лемина, но Фофана сыграл блестяще в обоих эпизодах.

Впрочем, гол "Вулвз" назревал и он случился. Во время одной из подач в штрафную "Челси" мяч удачно отскочил к Нунесу, Кукурелья очень неактивно пошел блокировать пространство для Матеуса, но португалец в касание поймал снаряд на ногу и попал так, как попадают нечасто. По роскошной дуге, минуя прыгнувшего Кепу, сфера упала в боковую сетку ворот гостей (1:0). Почти сразу же неплохой момент возник у Косты, правда, еще раз пробить Аррисабалагу с острого угла у команды Лопетеги не вышло.

Все, что делал "Челси" под конец первой половины встречи, легко читалось мотивированными хозяевами. Например, весь тонкий творческий футбол Феликса либо ломался сам в результате ошибки со второго паса на третий, либо не выдерживал частокола подкатов игроков "Вулверхэмптона". И так с каждым у лондонцев. Стерлинг по необъяснимой причине в простой ситуации отдает мяч в ноги сопернику вместо того, чтобы перекинуть оппонента и вывести того же Жоау на свободный фланг. Фернандес подсказывает Галлахеру, в какой момент Конору нужно выдвигаться в прессинг… Инертность, неуверенность, полное отсутствие взаимопонимания и внятного плана.

После перерыва "Челси" ожидаемо завис у владений "Вулвз", целых 15 минут "синие" просто тыкались об оборону хозяев, после чего Лэмпард хотя бы начал вносить коррективу за коррективой: пассивные Хавертц, Кукурелья, Стерлинг и Фелиш уступили место на поле "Молинью" Пулишичу, Чилвеллу, Мудрику и, сюрприз-сюрприз, Обамеянгу. Лопетеги тоже реагировал: снял с игры выдохнувшихся Косту и Поденсе, выпустил Хван Хи Чхана и Моутиньо, затем убрал Лемина и Кунью и бросил в бой свежих Траоре и Сарабию.

Восемь субституций от Фрэнка и Хулена реально стали самыми интересными элементами игры во втором тайме. Точнее, даже девять, позднее Чалоба поменял Фофана. Кепу "волки" особо не беспокоили, как и "пенсионеры" не напрягали Са. Возможность забить возникла после хорошего прострела Джеймса у Обамеянга, но удар габонца заблокировал защитник, вот и все. Мудрик? Михаил запомнился лишь несколькими собранными на себе фолами. В среду, 12 апреля, "Челси" приедет на "Сантьяго Бернабеу". Тот случай, когда и отдохнувший Канте вряд ли сможет помочь команде.

Проблемы "Челси" не должны интересовать "Вулверхэмптон", подопечные Лопетеги полностью заслужили эти 3 очка. Они, безусловно, сильно помогут "Вулвз" в борьбе за сохранение прописки.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Челси" 1:0

Гол: Нунес (31)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Доусон, Килман, Тоти – Нунес (Коллинз, 90+6), Лемина (Траоре, 74), Гомеш, Поденсе (Моутиньо, 64) – Кунья (Сарабия, 75), Коста (Хван Хи Чхан, 63)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулибали, Кукурелья (Чилвелл, 68) – Галлахер, Фернандес, Ковачич – Стерлинг (Мудрик, 68), Хавертц (Пулишич, 61), Феликс (Обамеянг, 67)

Предупреждения: Лемина (39), Гомеш (59) – Кукурелья (49), Стерлинг (63), Галлахер (67), Ковачич (87), Чилвелл (89)

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Аутсайдер АПЛ пытается удержать Холанда. Текстовая трансляция матча Саутгемптон - Ман Сити
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. У лондонцев нервы крепче
yellow-arrow
АПЛ. Важные победы Ньюкасла, Вест Хэма и Борнмута, Астон Вилла ближе к еврокубкам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Хулен Лопетеги Михаил Мудрик Матеус Нуньес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде