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Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал
Это было круто!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" по ходу матча с "Ливерпулем" вел в счете 2:0. Однако мерсисайдцы еще до перерыва отквитали один мяч, а во втором тайме восстановили паритет. Компенсированные минуты встречи прошли в атаках команды Юргена Клоппа, имевшей все шансы выигрывать встречу. Однако невероятная игра в воротах голкипера Аарона Ремсдейла позволила "канонирам" покинуть "Энфилд Роуд" с одним баллом в кармане. В итоге – 2:2.
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