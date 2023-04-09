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Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал

Англия
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Это было круто!

Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" по ходу матча с "Ливерпулем" вел в счете 2:0. Однако мерсисайдцы еще до перерыва отквитали один мяч, а во втором тайме восстановили паритет. Компенсированные минуты встречи прошли в атаках команды Юргена Клоппа, имевшей все шансы выигрывать встречу. Однако невероятная игра в воротах голкипера Аарона Ремсдейла позволила "канонирам" покинуть "Энфилд Роуд" с одним баллом в кармане. В итоге – 2:2.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Аарон Рэмсдейл
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