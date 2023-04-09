Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал

"Арсенал" по ходу матча с "Ливерпулем" вел в счете 2:0. Однако мерсисайдцы еще до перерыва отквитали один мяч, а во втором тайме восстановили паритет. Компенсированные минуты встречи прошли в атаках команды Юргена Клоппа, имевшей все шансы выигрывать встречу. Однако невероятная игра в воротах голкипера Аарона Ремсдейла позволила "канонирам" покинуть "Энфилд Роуд" с одним баллом в кармане. В итоге – 2:2.