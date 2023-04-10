Милан интересуется воспитанником Арсенала. Он 4-й бомбардир Лиги 1

"Милан" интересуется нападающим "Арсенала" Флорианом Балогуном, который сейчас выступает в аренде за "Реймс", сообщает Сalciomercato.com. 21-летний англичанин в топ-4 бомбардиров Лиги 1.

"Россонери" хотят усилить атаку, учитывая возможный уход Златана Ибрагимовича. Трансфер нападающего обойдется клубу в минимум 30 миллионов евро.

Также в клубе рассматривают подписание форварда "Тигрес" Матео Ретеги, на него также претендует "Интер".

Альтернатива – Виктор Бонифасе из "Униона". Он обойдется в 10 миллионов евро.

Примечательно, что "Милан" сохраняет интерес к Ноа Окафору, из "Зальцбурга" за которого просят те же 30 миллионов евро.