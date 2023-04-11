Лайнсмена, ударившего по лицу Робертсона в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал, отстранили

Футбольная ассоциация расследует инцидент, произошедший в конце первого тайма матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", пишет CNN.

Напомним, что игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подошел к боковому арбитру Константине Хатзидакису и начал ему что-то эмоционально высказывать. Судья отмахнулся локтем и попал футболисту по лицу , что видно на видео повторах.

Professional Game Match Officials Limited, занимающаяся контролем судейства в Англии, заявила, что не будет назначать Хатзидакиса на матчи какого-либо турнира, пока футбольная ассоциация расследует данный инцидент.