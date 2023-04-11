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Лайнсмена, ударившего по лицу Робертсона в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал, отстранили

Англия
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Хатзидакис временно не сможет участвовать в каких-либо соревнованиях, пока идет расследование

Лайнсмена, ударившего по лицу Робертсона в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал, отстранили

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Футбольная ассоциация расследует инцидент, произошедший в конце первого тайма матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", пишет CNN.

Напомним, что игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подошел к боковому арбитру Константине Хатзидакису и начал ему что-то эмоционально высказывать. Судья отмахнулся локтем и попал футболисту по лицу, что видно на видео повторах.

Professional Game Match Officials Limited, занимающаяся контролем судейства в Англии, заявила, что не будет назначать Хатзидакиса на матчи какого-либо турнира, пока футбольная ассоциация расследует данный инцидент.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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