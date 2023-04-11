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Тьяго Силва вернулся к тренировкам с Челси

Англия
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Защитник не играл с февраля

Тьяго Силва вернулся к тренировкам с Челси

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Защитник "Челси" Тьяго Силва приступил к тренировкам с командой.

38-летний футболист не играл с февраля из-за травмы связок колена. Он пропустил последние семь матчей "синих". В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста.

Вместе с ним на тренировку вышли еще несколько игроков: Рахим Стерлинг, Рис Джеймс, Н'Голо Канте и Мейсон Маунт. Команда готовится к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", который состоится на выезде в среду, 12 апреля.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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