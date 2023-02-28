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Тьяго Силва пропустит шесть недель из-за травмы колена
Проблемы у команды Грэма Поттера
Фото: chelseafc.com
Защитник "Челси" Тиаго Силва выбыл на длительный срок из-за травмы. Бразилец травмировался в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).
Как сообщает пресс-служба "синих", у 38-летнего футболиста диагностировано повреждение связок колена. Согласно данным журналиста Standard Sport Низара Кинселла, на восстановление ему понадобится примерно шесть недель.
Это точно исключает его участие в ближайших матчах "Челси" - против "Лидса" и "Боруссии" Д.
В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста. К слову, в этом месяце Тиаго продлил контракт с лондонцами еще на один сезон – до конца кампании 2023/24.
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