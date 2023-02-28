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Тьяго Силва пропустит шесть недель из-за травмы колена

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Проблемы у команды Грэма Поттера

Тьяго Силва пропустит шесть недель из-за травмы колена

Фото: chelseafc.com

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Защитник "Челси" Тиаго Силва выбыл на длительный срок из-за травмы. Бразилец травмировался в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).

Как сообщает пресс-служба "синих", у 38-летнего футболиста диагностировано повреждение связок колена. Согласно данным журналиста Standard Sport Низара Кинселла, на восстановление ему понадобится примерно шесть недель.

Это точно исключает его участие в ближайших матчах "Челси" - против "Лидса" и "Боруссии" Д.

В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста. К слову, в этом месяце Тиаго продлил контракт с лондонцами еще на один сезон – до конца кампании 2023/24.

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В статье: Тьяго Силва Тьяго Сильва Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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