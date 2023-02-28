Тьяго Силва пропустит шесть недель из-за травмы колена

Защитник "Челси" Тиаго Силва выбыл на длительный срок из-за травмы. Бразилец травмировался в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).

Как сообщает пресс-служба "синих", у 38-летнего футболиста диагностировано повреждение связок колена. Согласно данным журналиста Standard Sport Низара Кинселла, на восстановление ему понадобится примерно шесть недель.

Это точно исключает его участие в ближайших матчах "Челси" - против "Лидса" и "Боруссии" Д.

В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста. К слову, в этом месяце Тиаго продлил контракт с лондонцами еще на один сезон – до конца кампании 2023/24.