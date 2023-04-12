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Официально. Челси продлил контракт с основным защитником

Англия
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Чилуэлл останется на Стэмфорд Бридж до лета 2027

Официально. Челси продлил контракт с основным защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл продлил контракт с лондонским клубом, сообщает пресс-служба "синих".

Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий договор защитника истекал летом 2025 года.

Бен стал игроком "Челси" летом 2020 года, перейдя из "Лестера" за 50 млн евро. В текущем сезоне футболист сборной Англии провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.

"Я чувствую себя очень хорошо в "Челси", и мне очень нравится проводить здесь время на поле. Поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью проекта в долгосрочной перспективе. Рад подписать новый контракт.

Мы упорно работаем для достижения успеха. Сделаю всё возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые приняли меня так желанно", - сказал Чилуэлл.

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В статье: Челси (Лондон) Бенджамин Чилвел Бен Чилвелл
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Источник:
chelseafc.com

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