Официально. Челси продлил контракт с основным защитником

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл продлил контракт с лондонским клубом, сообщает пресс-служба "синих".

Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий договор защитника истекал летом 2025 года.

Бен стал игроком "Челси" летом 2020 года, перейдя из "Лестера" за 50 млн евро. В текущем сезоне футболист сборной Англии провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.

"Я чувствую себя очень хорошо в "Челси", и мне очень нравится проводить здесь время на поле. Поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью проекта в долгосрочной перспективе. Рад подписать новый контракт.

Мы упорно работаем для достижения успеха. Сделаю всё возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые приняли меня так желанно", - сказал Чилуэлл.