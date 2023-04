Официально. Челси продлил контракт с основным защитником

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл продлил контракт с лондонским клубом, сообщает пресс-служба "синих".

Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий договор защитника истекал летом 2025 года.

Бен стал игроком "Челси" летом 2020 года, перейдя из "Лестера" за 50 млн евро. В текущем сезоне футболист сборной Англии провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.

Two more years for @BenChilwell! ????