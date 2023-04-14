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Челси пролонгировал контракт с одним из своих зимних новичков – СМИ
"Синие" активировали заранее прописанную опцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" договорился с полузащитником Энцо Фернандесом о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своем Twitter.
По информации источника, "синие" активировали заранее прописанную опцию. Теперь аргентинец имеет соглашение до лета 2032 года. Изначально договор действовал до 2031 года.
Энцо перешел в "Челси" из "Бенфики" в зимнее межсезонье. Сумма трансфера составила 121 млн евро. В текущем сезоне 22-летним хавбек провел 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 85 млн евро.
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