Челси пролонгировал контракт с одним из своих зимних новичков – СМИ

"Челси" договорился с полузащитником Энцо Фернандесом о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своем Twitter.

По информации источника, "синие" активировали заранее прописанную опцию. Теперь аргентинец имеет соглашение до лета 2032 года. Изначально договор действовал до 2031 года.

Энцо перешел в "Челси" из "Бенфики" в зимнее межсезонье. Сумма трансфера составила 121 млн евро. В текущем сезоне 22-летним хавбек провел 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 85 млн евро.