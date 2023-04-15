АПЛ. Астон Вилла - Ньюкасл 3:0. Плоды работы Унаи Эмери

“Астон Вилла” и еврокубки? На момент увольнения Стивена Джеррарда это предположение казалось фантастическим, но благодаря великолепной работе Унаи Эмери “Вилла” сделала резкий скачок в результатах, и 31-й тур бирмингемский клуб закончит на шестом месте.

Матч “Астон Вилла” – “Ньюкасл” по ожиданиям был одним из центральных в туре. “Вилла” выиграла шесть из семи последних матчей, “Ньюкасл” пришел в себя после поражения в финале Кубка лиги и набирал по три очка в пяти последних турах. “Сороки” борются за топ-4, “Вилла” меняет свои цели по ходу сезона.

Матч равным не получился. Уже не первой минуте Уоткинс мог забивать первый гол в матче, хорошо открывшись между двумя центрбеками гостей, но пробил в штангу.

Тем не менее, хозяева продолжали играть с позиции силы и гол не заставил себя ждать. Морено выполнил диагональ в штрафную, Уоткинс выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Рэмзи.

Хозяева были очень хорошо подготовлены к матчу. Команда Унаи Эмери уверенно справлялась с прессингом “Ньюкасла”, и за счет движений футболистов атаки растягивала линию защиты “Ньюкасла”.

Еще в первом тайме “Вилла” могла забивать второй, но Поуп справился с ударом Уоткинса, а удар Рэмзи на добивании приняла на себя перекладина.

“Ньюкасл” свой лучший отрезок провел на старте второго тайма, когда на поле вышли Уилсон и Альмирон. Но своими двумя полушансами гости не воспользовались, также эффектные сейвы делал Мартинес.

И “Вилла” забила второй. Первый гол Уоткинса был отменен из-за офсайда, но спустя две минуты лучший бомбардир “Астон Виллы” все же смог поразить ворота Поупа, классно развернувшись после прострела от Морено.

Для “Ньюкасла” было уже вопросом принципа попытка отыграть хотя бы один мяч, но в итоге “Вилла” забила третий. Дублем отметился Уоткинс, 27-летний форвард забил в целом 11 голов в 12 последних матчах АПЛ.

Это было только четвертое поражение “Ньюкасла” в чемпионате, ранее команду Эдди Хау побеждали только “Ливерпуль” (дважды) и “Манчестер Сити”. Только во второй раз в сезоне “Ньюкасл”, по-прежнему имеющий лучшую защиту в лиге, пропускает три гола. Впечатляющие игра и результат “Астон Виллы”.

FIVE WINS IN A ROW. pic.twitter.com/B9B0JwB3Zx — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 15, 2023

Чемпионат Англии, 31-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Ньюкасл” 3:0

Голы: Рэмзи 11, Уоткинс 64, Уоткинс 83

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено – Дендокер, Дуглас Луис – Макгинн, Буэндиа, Рэмзи (Чамберс 85) – Уоткинс (Дюран 90+1)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 68), Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон (Андерсон 80), Гимарайнш, Уиллок (Лонгстафф 68) – Гордон (Альмирон 56), Исак, Мерфи (Уилсон 56)

Предупреждения: Дюран 90+3 – Шер 22