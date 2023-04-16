Тен Хаг хочет сохранить Марсьяля в МЮ на следующий сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался по поводу судьбы французского форварда Антони Марсьяля. Журналисты спросили нидерландца, останется ли нападающий в команде на следующий сезон:

“С моей точки зрения, да. Он отличный игрок – у него точно есть качества, чтобы играть на высоком уровне – и когда он в форме наша команда играет лучше”, - сказал тен Хаг.

В этом сезоне на счету Марсьяля 10 результативных действий (7+3) в 18 матчах во всех турнирах. Большую часть поединков он пропустил из-за травм.

Контракт француза с МЮ рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 15 млн евро.