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Тен Хаг хочет сохранить Марсьяля в МЮ на следующий сезон
Нидерландец видит его частью "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался по поводу судьбы французского форварда Антони Марсьяля. Журналисты спросили нидерландца, останется ли нападающий в команде на следующий сезон:
“С моей точки зрения, да. Он отличный игрок – у него точно есть качества, чтобы играть на высоком уровне – и когда он в форме наша команда играет лучше”, - сказал тен Хаг.
В этом сезоне на счету Марсьяля 10 результативных действий (7+3) в 18 матчах во всех турнирах. Большую часть поединков он пропустил из-за травм.
Контракт француза с МЮ рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 15 млн евро.
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