АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 2:2. Самоустранение от борьбы за титул

“Арсенал” вновь потерял очки. Как и в матче с “Ливерпулем” на прошлой неделе, команда Артеты выигрывала 2:0, но затем на ровном месте потеряла контроль над игрой, и пропустила дважды. “Вест Хэм” – это не “Ливерпуль”, “Лондон Стэдиум” – не “Энфилд”, но “Арсенал” вновь не смог, прежде всего психологически, справиться с вызовами, которые они у него возникли во время матча. Проблема хрустальной челюсти “канониров” вновь проявляет себя, как и в конце прошлого сезона. Это подарок “Манчестер Сити”, в котором чемпион не нуждался.

Александр Зинченко получил небольшую травму, и в качестве предосторожности не попал в заявку на матч, хотя и отправился с командой на “Лондон Стэдиум”. Украинца заменил в основе Киран Тирни.

“Арсенал” начал матч, не замечая соперника. Уверенное владение, продуманные атаки. Голы не заставили себя ждать.

“Вест Хэм” защищался узко и пассивно, заполняя все пространство в своей штрафной. Но это не было проблемой для “Арсенала”. Сака сместился в центр, в его зону отправился Уайт и именно фланговый защитник “канониров” получил мяч от Эдегора и выполнил прострел на Жезуса на дальнюю штангу. Защитники “Вест Хэма” просто не разобрались, действовать ли зонально или персонально.

Эта же проблема возникла перед “хаммерс” и через три минуты. Мартинелли со второй попытки выполнил диагональ на Эдегора и капитан “Арсенала” пробил Фабианского. У Керера, Бенрахма и Крессуэлла были взаимные претензии.

8 - Martin Ødegaard has scored eight goals away from home in the Premier League this season, the most-ever by an @Arsenal midfielder in a single season in the competition. Silencer. pic.twitter.com/pGaRhYtKAb — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2023

2:0 на десятой минуте – что мог “Арсенал” делать дальше? Можно было воспользоваться тем, что “Вест Хэм” с трудом держался за канаты, и в любой момент мог поплыть. Но можно было и немного подержать мяч, не прибавлять в интенсивности, позволить игре развиваться в естественном темпе.

“Арсенал” выбрал второй вариант. И в итоге гости, находясь в теплой ванне, слишком расслабились. Парти, получив мяч недалеко от своей штрафной, зачем-то попытался изящно прокинуть мяч мимо Райса, у него это не получилось, мяч отлетел к Пакета, бразилец вошел в штрафную, и был сбит Габриэлем. Центрбек “Арсенала” пытался сыграть чисто, но все же снес игрока “Вест Хэма”. Бенрахма точно исполнил пенальти.

Did the referee make the right call by awarding a penalty? ???????? pic.twitter.com/sc8Vkr7rNP — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 16, 2023

И динамика в игре мгновенно изменилась. Простой факт: у “Арсенала” в первом тайме было всего четыре удара, три из них в первые десять минут. У “Вест Хэма” появилась уверенность, команда Мойеса принялась выше встречать “канониров”. У “Арсенала” появились ошибки в простых ситуациях, Парти и Жезус схлопотали желтые. Гостям нужен был перерыв.

И после перерыва у “Арсенала” был шанс вернуть себе отрыв в два мяча. Антонио рукой прервал удар Мартинелли, пенальти. Однако Сака не попал по воротам, и уже через две минуты “Арсенал” пропустил гол.

Простой аут в штрафную “Арсенала”, мяч был вынесен подальше, но Керер вернул его обратно, Боуэн избежал офсайда, и вколотил мяч в ближний угол. Рэмсдэйл мог сыграть и лучше, но этот гол стал коллективной неудачей “Арсенала”.

И “Вест Хэм” продолжал проводить свои атаки. Наконец Артета понял, что без вмешательства не обойтись, и на поле вышли Жоржиньо и Троссард. У “Арсенала” появилось больше спокойствия во владении, иногда даже удавалось доводить атаки до ударов, но о такой эффективности, легкости и красоте, как в первые десять минут речи уже не было. “Арсеналу” было трудно, “Арсенал” не справлялся. Скорее “Вест Хэм” был ближе к третьему голу, чем лидер чемпионата.

2:2 – по потерянным очкам “Арсенал” все еще впереди “Манчестер Сити”. Но если “горожане” выиграют все свои восемь матчей, в том числе у “Арсенала”, они защитят титул. И разницу мячей уже можно не считать.

A breathless 90 minutes ends all square ????#WHUARS pic.twitter.com/8TtZVVCwRl — Premier League (@premierleague) April 16, 2023

Чемпионат Англии, 31-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Арсенал” 2:2

Голы: Бенрахма 33 (пен.), Боуэн 54 – Жезус 7, Эдегор 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета (Даунз 87), Бенрахма (Форнальс 90+1) – Антонио (Корне 87)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни (Виейра 85), Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти (Жоржиньо 66), Эдегор (Нкетиа 90) – Мартинелли (Нелсон 85), Жезус (Троссард 66), Сака

Предупреждения: Крессуэлл 82 – Парти 35, Жезус 45+3