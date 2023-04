АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 2:2. Самоустранение от борьбы за титул

“Арсенал” вновь потерял очки. Как и в матче с “Ливерпулем” на прошлой неделе, команда Артеты выигрывала 2:0, но затем на ровном месте потеряла контроль над игрой, и пропустила дважды. “Вест Хэм” – это не “Ливерпуль”, “Лондон Стэдиум” – не “Энфилд”, но “Арсенал” вновь не смог, прежде всего психологически, справиться с вызовами, которые они у него возникли во время матча. Проблема хрустальной челюсти “канониров” вновь проявляет себя, как и в конце прошлого сезона. Это подарок “Манчестер Сити”, в котором чемпион не нуждался.

Александр Зинченко получил небольшую травму, и в качестве предосторожности не попал в заявку на матч, хотя и отправился с командой на “Лондон Стэдиум”. Украинца заменил в основе Киран Тирни.

“Арсенал” начал матч, не замечая соперника. Уверенное владение, продуманные атаки. Голы не заставили себя ждать.

“Вест Хэм” защищался узко и пассивно, заполняя все пространство в своей штрафной. Но это не было проблемой для “Арсенала”. Сака сместился в центр, в его зону отправился Уайт и именно фланговый защитник “канониров” получил мяч от Эдегора и выполнил прострел на Жезуса на дальнюю штангу. Защитники “Вест Хэма” просто не разобрались, действовать ли зонально или персонально.

Эта же проблема возникла перед “хаммерс” и через три минуты. Мартинелли со второй попытки выполнил диагональ на Эдегора и капитан “Арсенала” пробил Фабианского. У Керера, Бенрахма и Крессуэлла были взаимные претензии.

8 - Martin Ødegaard has scored eight goals away from home in the Premier League this season, the most-ever by an @Arsenal midfielder in a single season in the competition. Silencer. pic.twitter.com/pGaRhYtKAb