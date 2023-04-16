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Гол тура в АПЛ. ВИДЕО, как 19-летний парагваец принес Брайтону победу над Челси

Англия
(2 голосов)

Невероятный удар в девятку

Гол тура в АПЛ. ВИДЕО, как 19-летний парагваец принес Брайтону победу над Челси

фото - Getty Images

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Матч "Челси" против "Брайтона" мог стать отправной точкой для Михаила Мудрика и Фрэнка Лампарда, но чуда не произошло – победила та команда, которая сейчас выглядит лучше. А решающий гол стал настоящим украшением не только матча, но и всего тура. На 69-й минуте 19-летний Хулио Энкисо из Парагвая выстрелил метров с 28 в девятку.

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К слову, это второй гол форварда в последних трех матчах. 4 апреля он забивал "Борнмуту" после выхода на замену.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион лучшие голы
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2023 в 23:00
Челси ещё хуже стало играть с приходом Мудика--это не дворовой УПЛ а АПЛ тут надо работать а не бегать без толку
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