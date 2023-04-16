Гол тура в АПЛ. ВИДЕО, как 19-летний парагваец принес Брайтону победу над Челси

Матч "Челси" против "Брайтона" мог стать отправной точкой для Михаила Мудрика и Фрэнка Лампарда, но чуда не произошло – победила та команда, которая сейчас выглядит лучше. А решающий гол стал настоящим украшением не только матча, но и всего тура. На 69-й минуте 19-летний Хулио Энкисо из Парагвая выстрелил метров с 28 в девятку.

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К слову, это второй гол форварда в последних трех матчах. 4 апреля он забивал "Борнмуту" после выхода на замену.