  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
В тренде

ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

В игре против "Брайтона"

ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" принимает "Брайтон".

Читайте такжеЧелси - Брайтон: текстовая трансляция

На 13-й минуте встречи хавбек "пенсионеров" Конор Галлахер открыл счет в игре. Голевую передачу на английского хавбека отдал Михаил Мудрик.

Это второй ассист украинского вингера в составе "синих". Для этого Мудрика понадобилось провести в футболке лондонцев 10 матчей в рамках АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23
yellow-arrow
Мудрик против команды Де Дзерби. Текстовая трансляция матча Челси – Брайтон
yellow-arrow
Эвертон с Миколенко принимает Фулхэм. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Михаил Мудрик Конор Галлахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.04.2023 в 18:34
До дупи той асист.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде