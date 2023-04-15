ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
В игре против "Брайтона"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" принимает "Брайтон".
Читайте такжеЧелси - Брайтон: текстовая трансляция
На 13-й минуте встречи хавбек "пенсионеров" Конор Галлахер открыл счет в игре. Голевую передачу на английского хавбека отдал Михаил Мудрик.
Это второй ассист украинского вингера в составе "синих". Для этого Мудрика понадобилось провести в футболке лондонцев 10 матчей в рамках АПЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Металлист - Верес 5:5. Гром и молния
- Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023
- Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.04.2023 в 18:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн