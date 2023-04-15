ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси

В рамках 31-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" принимает "Брайтон".

На 13-й минуте встречи хавбек "пенсионеров" Конор Галлахер открыл счет в игре. Голевую передачу на английского хавбека отдал Михаил Мудрик.

Это второй ассист украинского вингера в составе "синих". Для этого Мудрика понадобилось провести в футболке лондонцев 10 матчей в рамках АПЛ.