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Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед
Нидерландец назвал Харри примером на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поддержал центрального защитника команды Харри Магуайра:
“Гарри Магуайр играет важную роль. Он капитан, управляет и общается с менеджером, мотивирует команду. Он пример на тренировочной площадке”, - сказал тен Хаг.
Отметим, что в нынешнем сезоне англичанин провел 28 матчей за МЮ во всех турнирах. В частности, в АПЛ он появился на поле 13 раз. В общей сложности его показатель выходов в основе на матчи чемпионата Англии составляет 23%.
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