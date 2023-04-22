Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поддержал центрального защитника команды Харри Магуайра:

“Гарри Магуайр играет важную роль. Он капитан, управляет и общается с менеджером, мотивирует команду. Он пример на тренировочной площадке”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что в нынешнем сезоне англичанин провел 28 матчей за МЮ во всех турнирах. В частности, в АПЛ он появился на поле 13 раз. В общей сложности его показатель выходов в основе на матчи чемпионата Англии составляет 23%.