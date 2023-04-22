  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Нидерландец назвал Харри примером на тренировках

Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поддержал центрального защитника команды Харри Магуайра:

“Гарри Магуайр играет важную роль. Он капитан, управляет и общается с менеджером, мотивирует команду. Он пример на тренировочной площадке”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что в нынешнем сезоне англичанин провел 28 матчей за МЮ во всех турнирах. В частности, в АПЛ он появился на поле 13 раз. В общей сложности его показатель выходов в основе на матчи чемпионата Англии составляет 23%.

По теме
yellow-arrow
Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
yellow-arrow
Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
yellow-arrow
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде