Борнмут - Вест Хэм 0:4. Обзор матча и видео голов

“Вест Хэм” поднялся на тринадцатое место в чемпионате после разгромной победы на поле “Борнмута”. Команда Дэвиса Мойеса забила два гола на старте матча (Антонио и Пакета), а счет до крупного довел капитан Деклан Райс. Вишенкой на торте стал красивый гол Форнальса после перерыва. Победа 4:0.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Вест Хэм” 0:4

Голы: Антонио 5, Пакета 12, Райс 43, Форнальс 72