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Борнмут - Вест Хэм 0:4. Обзор матча и видео голов

Англия
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Борнмут без Ильи Забарного крупно проиграл на своем поле - видеообзор матча

Борнмут - Вест Хэм 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Вест Хэм” поднялся на тринадцатое место в чемпионате после разгромной победы на поле “Борнмута”. Команда Дэвиса Мойеса забила два гола на старте матча (Антонио и Пакета), а счет до крупного довел капитан Деклан Райс. Вишенкой на торте стал красивый гол Форнальса после перерыва. Победа 4:0.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Вест Хэм” 0:4

Голы: Антонио 5, Пакета 12, Райс 43, Форнальс 72

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В статье: Борнмут Пабло Форнальс Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета Деклан Райс Джаррод Боуэн
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