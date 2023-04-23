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Борнмут - Вест Хэм 0:4. Обзор матча и видео голов
Борнмут без Ильи Забарного крупно проиграл на своем поле - видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Вест Хэм” поднялся на тринадцатое место в чемпионате после разгромной победы на поле “Борнмута”. Команда Дэвиса Мойеса забила два гола на старте матча (Антонио и Пакета), а счет до крупного довел капитан Деклан Райс. Вишенкой на торте стал красивый гол Форнальса после перерыва. Победа 4:0.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Борнмут, “Дин Курт”
Голы: Антонио 5, Пакета 12, Райс 43, Форнальс 72
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