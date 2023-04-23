АПЛ. Вест Хэм разгромил на выезде Борнмут

Камбек в матче с “Арсеналом” благоприятно подействовал на “Вест Хэм”. Команда Дэвида Мойес наконец-то вернулась. Старый-добрый “Вест Хэм”, который отличается работоспособностью, энергией, и своим прямолинейным стилем игры. В четверг “Вест Хэм” вышел в полуфинал Лиги конференций, крупно победив “Гент” (4:1). Еврокубки не утомили “хаммерс”. Сегодня “Вест Хэма” снова забил четыре гола, разгромив на выезде “Борнмут”.

Как и “Ньюкасл” в параллельном матче, “Вест Хэм” все вопросы решил очень быстро. Два быстрых гола, как дежавю из прошлых сезонов. Сначала Крессуэлл выполнил подачу с углового, и Антонио, просто стоя на месте, вколотил мяч в сетку, а затем Боуэн выполнил скоростной проход, дал пас фланг Цоуфал, а чех выполнил навес на дальнюю штангу. Единственная разница по сравнению с прошлыми сезонами – головой завершил атаку не Соучек, а Лукас Пакета.

Our Brazilian magnifico ❤️???????? pic.twitter.com/fTYU9U4u96 — West Ham United (@WestHam) April 23, 2023

2:0, самый опасный счет? Не для “Вест Хэма”. Команда Дэвида Мойеса держала игру под своим контролем, а в конце тайма “хаммерс” забили еще раз. Снова угловой, в этот раз Соучек выиграл воздух, мяч отлетел к Райсу и капитан “Вест Хэма” смачно вколотил мяч в ворота.

“Деклан Райс, еще один год!”, – начали распевать болельщики “Вест Хэма”. Райс в последних матчах показывает хорошую лидерскую игру и терять его действительно не хочется. Но 24-летний центрхав давно уже перерос уровень команды.

“Борнмут” после перерыва пытался отыграть хотя бы один гол, “вишенки” выполнили 12 ударов, было попадание в каркас ворот и хорошие сэйвы Фабианского. “Вест Хэм” в результате забил еще. Боуэн забросил мяч в штрафную, а Форнальсу удалось забить “ударом скорпиона”.

“Вест Хэм” набрал десять очков в последних пяти турах. Мойесу удалось остановить пике команды, хотя много кто, в том числе и автор данного материала, считали, что шотландец уже исчерпал себя в “хаммерс”. Отрыв от зоны вылета составляет уже шесть пунктов. “Борнмут” на две ступеньки ниже в таблице и имеет на одно очко меньше (34 и 33). Илья Забарный шанс появиться на поле сегодня не получил.

What it means ❤️ pic.twitter.com/kdoPlc6J7I — West Ham United (@WestHam) April 23, 2023

Чемпионат Англии, 32-й тур. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Вест Хэм” 0:4

Голы: Антонио 5, Пакета 12, Райс 43, Форнальс 72

“Борнмут”: Нету – Мифем, Стивенс, Келли (Винья 61) – Смит (Энтони 61), Ротуэлл (Мур 46), Лерма (Кук 75), Тавернье – Кристи (Уттара 61), Биллинг – Соланке

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Агер, Зума, Цоуфал (Керер 83) – Пакета (Даунз 77), Райс, Соучек – Бенрахма (Форнальс 65), Антонио (Ингз 65), Боуэн (Корне 77)

Предупреждения: Мур 48 – Агер 56, Фабианский 67