Челси этим летом покинет нападающий. Он провел в клубе всего сезон

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеяег покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо. Он бы хотел вернуться в "Барселону".

Трансфер будет зависеть от того, как "Барселона" впишется в финансовый фэйр-плей. Нападающий получит роль запасного в "блаугране".

При этом приоритет для "Барсы" молодой форвард "Атлетико Параненсе" Витор Роке, но его приобретение будет сложным из-за высокой цены.

Напомним, что Обамеянг провел полсезона в "Барселоне", перед тем как перейти в "Челси".