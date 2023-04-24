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Челси этим летом покинет нападающий. Он провел в клубе всего сезон
Возвращение в Лондон не задалось
Фото: https://twitter.com/Auba
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеяег покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо. Он бы хотел вернуться в "Барселону".
Трансфер будет зависеть от того, как "Барселона" впишется в финансовый фэйр-плей. Нападающий получит роль запасного в "блаугране".
При этом приоритет для "Барсы" молодой форвард "Атлетико Параненсе" Витор Роке, но его приобретение будет сложным из-за высокой цены.
Напомним, что Обамеянг провел полсезона в "Барселоне", перед тем как перейти в "Челси".
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