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Челси этим летом покинет нападающий. Он провел в клубе всего сезон

Англия
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Возвращение в Лондон не задалось

Челси этим летом покинет нападающий. Он провел в клубе всего сезон

Фото: https://twitter.com/Auba

Новина українською

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеяег покинет клуб летом, сообщает Фабрицио Романо. Он бы хотел вернуться в "Барселону".

Трансфер будет зависеть от того, как "Барселона" впишется в финансовый фэйр-плей. Нападающий получит роль запасного в "блаугране".

При этом приоритет для "Барсы" молодой форвард "Атлетико Параненсе" Витор Роке, но его приобретение будет сложным из-за высокой цены.

Напомним, что Обамеянг провел полсезона в "Барселоне", перед тем как перейти в "Челси".

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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