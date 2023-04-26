Брайтон продлил контракт с перспективным форвардом

"Брайтон" пролонгировал сотрудничество с 18-летним нападающим Эваном Фергюсоном.

Новое соглашение ирландского форварда рассчитано до июня 2028 года, сообщает клубная пресс-служба.

"Это отличная новость для нас. Цель – помочь Эвану стать одним из сильнейших нападающих Европы", - прокомментировал наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Фергюсон - воспитанник дублинских "Сент-Кевинс Бойс" и "Богемиан". В январе 2021 года он присоединился к "Брайтону" U-21. Проявив себя на молодежном уровне, Эван дебютировал за первую команду "чаек" в матче Кубка лиги с "Кардифф Сити" (2:0) - август 2021.

В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 8 голов и выполнил 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.