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Брайтон продлил контракт с перспективным форвардом
Ирландец будет и дальше выступать за команду Де Дзерби
Фото: brightonandhovealbion.com
"Брайтон" пролонгировал сотрудничество с 18-летним нападающим Эваном Фергюсоном.
Новое соглашение ирландского форварда рассчитано до июня 2028 года, сообщает клубная пресс-служба.
"Это отличная новость для нас. Цель – помочь Эвану стать одним из сильнейших нападающих Европы", - прокомментировал наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Фергюсон - воспитанник дублинских "Сент-Кевинс Бойс" и "Богемиан". В январе 2021 года он присоединился к "Брайтону" U-21. Проявив себя на молодежном уровне, Эван дебютировал за первую команду "чаек" в матче Кубка лиги с "Кардифф Сити" (2:0) - август 2021.
В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 8 голов и выполнил 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
The future is Brighton... ✨???? pic.twitter.com/8DwHOeU1jR— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 25, 2023
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