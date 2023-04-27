Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов
Важная победа красных с небольшим оттенком скандала
Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” только во второй раз в сезоне смог победить в трех матчах Премьер-лиги подряд, переиграв в Лондоне “Вест Хэм”. “Красным” нужно было отыгрываться – Лукас Пакета вывел хозяев вперед дальним ударом, но Гакпо понадобилось всего шесть минут, чтобы сравнять счет, и тоже ударом издали. Во втором Матип забил после углового, а “Вест Хэм” дважды пострадал из-за решения рефери. Сначала VAR отменил гол Боуэна из-за офсайда, а затем арбитры не заметили игру рукой Тьяго в своей штрафной.
Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
Голы: Пакета 12 – Гакпо 18, Матип 67
Популярное сейчас
- Setanta Sports объявила, что не будет продлевать контракт с УПЛ
- Зинченко провел на поле весь матч против Ман Сити – у него 68 касаний мяча
- Без шансов для лидера. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Видео голов и обзор матча
- Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО