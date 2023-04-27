Вест Хэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

“Ливерпуль” только во второй раз в сезоне смог победить в трех матчах Премьер-лиги подряд, переиграв в Лондоне “Вест Хэм”. “Красным” нужно было отыгрываться – Лукас Пакета вывел хозяев вперед дальним ударом, но Гакпо понадобилось всего шесть минут, чтобы сравнять счет, и тоже ударом издали. Во втором Матип забил после углового, а “Вест Хэм” дважды пострадал из-за решения рефери. Сначала VAR отменил гол Боуэна из-за офсайда, а затем арбитры не заметили игру рукой Тьяго в своей штрафной.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Пакета 12 – Гакпо 18, Матип 67