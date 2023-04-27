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Вест Хэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Важная победа красных с небольшим оттенком скандала

Вест Хэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Ливерпуль” только во второй раз в сезоне смог победить в трех матчах Премьер-лиги подряд, переиграв в Лондоне “Вест Хэм”. “Красным” нужно было отыгрываться – Лукас Пакета вывел хозяев вперед дальним ударом, но Гакпо понадобилось всего шесть минут, чтобы сравнять счет, и тоже ударом издали. Во втором Матип забил после углового, а “Вест Хэм” дважды пострадал из-за решения рефери. Сначала VAR отменил гол Боуэна из-за офсайда, а затем арбитры не заметили игру рукой Тьяго в своей штрафной.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Пакета 12 – Гакпо 18, Матип 67

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль видеоповторы Жоэль Матип Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета Коди Гакпо
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