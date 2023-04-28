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Гол с углового и шедевр Исака. Эвертон - Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов
Ириски катятся в Чемпионшип
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ньюкасл” стильно обыграл на выезде “Эвертон”, отправив ворота аутсайдера четыре мяча. “Ириски” старались действовать энергично и напористо, но хозяевам не хватало класса, а “Ньюкасл” был эффективным в своих атаках. Самым красивым получился четвертый гол “сорок”. Шведский нападающий Александер Исак сделал впечатляющий проход, обыграв несколько игроков “Эвертона”. У хозяев был только гол после прямой подачи с углового.
Чемпионат Англии, 33-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
Голы: Макнил 80 – Уилсон 28, Жоэлинтон 72, Уилсон 75, Мерфи 81
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