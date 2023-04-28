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Гол с углового и шедевр Исака. Эвертон - Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ириски катятся в Чемпионшип

Гол с углового и шедевр Исака. Эвертон - Ньюкасл 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Ньюкасл” стильно обыграл на выезде “Эвертон”, отправив ворота аутсайдера четыре мяча. “Ириски” старались действовать энергично и напористо, но хозяевам не хватало класса, а “Ньюкасл” был эффективным в своих атаках. Самым красивым получился четвертый гол “сорок”. Шведский нападающий Александер Исак сделал впечатляющий проход, обыграв несколько игроков “Эвертона”. У хозяев был только гол после прямой подачи с углового.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Ньюкасл” 1:4

Голы: Макнил 80 – Уилсон 28, Жоэлинтон 72, Уилсон 75, Мерфи 81

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл видеоповторы Каллум Уилсон Александер Исак Виталий Миколенко
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