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Два клуба АПЛ претендуют на ветерана Ливерпуля

Англия
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Игрок может согласиться на переход, так как имеет мало игровой практики

Два клуба АПЛ претендуют на ветерана Ливерпуля

Фото: Planet Football

Новина українською

"Брайтон" и "Бёрнли" проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Джеймсу Милнеру, чей контракт с мерсисайдским клубом истекает летом.

Пока нет никакой конкретики, однако считается, что игрок может согласиться на переход, так как сможет иметь постоянную игровую практику.

К "Ливерпулю" Милнер присоединился в 2015 году. За восемь лет в мерсисайдском клубе полузащитник провёл 326 матчей и забил 26 мячей.

В данный момент "Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" ранее в этом месяце выиграл Чемпионшип.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль Бернли Брайтон
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Источник:
The Athletic

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