Два клуба АПЛ претендуют на ветерана Ливерпуля

"Брайтон" и "Бёрнли" проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Джеймсу Милнеру, чей контракт с мерсисайдским клубом истекает летом.

Пока нет никакой конкретики, однако считается, что игрок может согласиться на переход, так как сможет иметь постоянную игровую практику.

К "Ливерпулю" Милнер присоединился в 2015 году. За восемь лет в мерсисайдском клубе полузащитник провёл 326 матчей и забил 26 мячей.

В данный момент "Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" ранее в этом месяце выиграл Чемпионшип.