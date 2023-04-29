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Два клуба АПЛ претендуют на ветерана Ливерпуля
Игрок может согласиться на переход, так как имеет мало игровой практики
Фото: Planet Football
"Брайтон" и "Бёрнли" проявляют интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Джеймсу Милнеру, чей контракт с мерсисайдским клубом истекает летом.
Пока нет никакой конкретики, однако считается, что игрок может согласиться на переход, так как сможет иметь постоянную игровую практику.
К "Ливерпулю" Милнер присоединился в 2015 году. За восемь лет в мерсисайдском клубе полузащитник провёл 326 матчей и забил 26 мячей.
В данный момент "Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" ранее в этом месяце выиграл Чемпионшип.
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