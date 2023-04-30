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Для игроков Челси уход Жоржиньо стал шоком. Он был душой команды, - The Athletic
Руководство клуба не подумало о микроклимате внутри команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер полузащитника сборной Италии Жоржиньо в "Арсенал" стал серьёзным ударом для игроков "Челси", сообщает The Athletic.
Хавбек был очень популярной фигурой среди футболистов лондонского клуба, фактически душой команды. Также Жоржиньо выступал в роли переводчика для многих товарищей по команде, так как умел разговаривать на многих языках.
Жоржиньо перешёл в "Арсенал" в последний день зимнего трансферного окна 2023 года за € 12 млн. До этого в составе "аристократов" он провёл четыре с половиной сезона.
В этом же ключе сообщается, что несколько футболистов "Челси" готовятся покинуть клуб летом из-за неблагоприятной атмосферы в команде.
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