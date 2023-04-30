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Для игроков Челси уход Жоржиньо стал шоком. Он был душой команды, - The Athletic

Англия
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Руководство клуба не подумало о микроклимате внутри команды

Для игроков Челси уход Жоржиньо стал шоком. Он был душой команды, - The Athletic

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансфер полузащитника сборной Италии Жоржиньо в "Арсенал" стал серьёзным ударом для игроков "Челси", сообщает The Athletic.

Хавбек был очень популярной фигурой среди футболистов лондонского клуба, фактически душой команды. Также Жоржиньо выступал в роли переводчика для многих товарищей по команде, так как умел разговаривать на многих языках.

Жоржиньо перешёл в "Арсенал" в последний день зимнего трансферного окна 2023 года за € 12 млн. До этого в составе "аристократов" он провёл четыре с половиной сезона.

В этом же ключе сообщается, что несколько футболистов "Челси" готовятся покинуть клуб летом из-за неблагоприятной атмосферы в команде.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
The Athletic

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