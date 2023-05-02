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Лэмпард: Челси нужна последовательность, это то, как я чувствую

Англия
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Менеджер говорит о частой смене тренеров

Лэмпард: Челси нужна последовательность, это то, как я чувствую

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Френк Лэмпард высказался о том, что клубу необходима последовательность. Он считает, что мог бы выиграть больше титулов АПЛ, если бы клуб не так часто менял тренеров.

"Я всегда был частью команды Челси, регулярно менявшей тренеров. Я выиграл три чемпионских титула, но я должен был выиграть пять-шесть.

Я чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать", – сказал специалист.

Напомним, что Лэмпарда назначили в "Челси" до конца сезона и летом в клуб должен прийти новый главный тренер. Френк четвертый менеджер, после Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Бруно Сальтора, который руководил "синими" в этом сезоне.

Сообщалось. что Френк будет тренировать команду до конца сезона, не смотря на результаты команды.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
standard.co.uk

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