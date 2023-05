АПЛ. Арсенал - Челси 3:1. Нужна победа? Обращайтесь к Челси

Лондонское дерби между “Арсеналом” и “Челси” всегда таит в себе интригу, но не когда одна команда все еще ведет борьбу за чемпионство, а другая превратилась в пародию. Даже нельзя сказать, что “Арсенал” провел прекрасный матч. Эффективный? Да. Но то, что противостояло “канонирам” сложно назвать футбольной командой.

Было интересно, как Микель Артета отреагирует на серию из четырех матчей без побед и передачу лидерства “Сити”. Изменит что-то в стиле игры? Или только проведет ротацию на определенных позициях? Был выбран второй вариант. В каждой линии одно изменение: Кивиор вместо Холдинга, Жоржиньо вместо Парти, Троссард вместо Мартинелли.

Фрэнк Лэмпард, как и обещал, предоставил игровое время Обамеянгу. В последний раз габонец появлялся в старте как раз в игре против “Арсенала” в ноябре. Он провел на поле бесславные 64 минуты, всего восемь раз коснувшись мяча. Сегодня была похожая история – девять касаний, из них четыре в центре поля.

Какой был в этом смысл? И в целом, очень странные решения принимает Фрэнк Лэмпард. Четыре или пять игроков из стартового состава вероятно покинут клуб летом. У “Челси” нет никаких турнирных задач, можно уже думать о будущем. Зачем играть теми футболистами, которые уже не раз демонстрировали свое безразличие к нынешней ситуации? Если бы Лэмпард поставил бы игроков из молодежки, они тоже могла бы проигрывать 0:3 в первом тайме. Но им хотя бы не было все равно.

Временное назначение Лэмпарда было встречено положительно английской прессой, автор данного материала также ожидал, что у “синих” появится какой-то импульс. Однако все стало только хуже. Редко можно увидеть настолько несыгранную команду в чемпионате Англии. Никакий идей, никакого желания играть, никто не берет игру на себя, никто не хочет быть лидером. Как жаль, что “Челси” уже набрал 39 очков, и скорее всего не вылетит. В прошлом туре “Брентфорд” прервал свою серию из шести матчей без побед именно игрой с “Челси”. Именно такой соперник нужен был “Арсеналу”, чтобы впервые за месяц взять три очка.

Итак “Челси” позволил “Арсеналу” атаковать и делать все, что он хочет. Обамеянг даже и не думал о том, чтобы изобразить попытка прессинга, когда мяч оказывался у неопытного Кивиора.

Обе команды начали матч не совсем удачно, было много ошибок в передачах и поспешных решений. Но хозяева постепенно стали прибавлять.

После двух полушансов “Арсеналу” удалось забить свой первый гол. Джака выполнил прострел низом с фланга в центр, и Эдегор красиво пробил под перекладину.

“Челси” удалось ответить своим единственным моментом – Уайт не справился с подключением Чилуэлла, но Рэмсдейл справился с непростым ударом своего партнера по сборной.

А затем “Арсенал” забил второй гол, который стал практически зеркальным отображением первого мяча. Только в этот “Челси” был еще глубже в своей штрафной, но все равно никто не помешал пробить Эдегору из центра после прострела низом Джаки.

Проходит еще три минуты, и “Арсенал” забивает третий. Безобразная игра “Челси” в своей штрафной, Джака и Жезус после навеса из глубины беспрепятственно пробивали в упор по воротам Кепы, и мяч удалось забить бразильцу.

“Арсенал” мог забивать и больше, но рефери почему-то проигнорировали игру рукой Фофана в своей штрафной, а на старте второго тайма Тьяго вынес мяч с линии штрафной после углового.

“Супер супер Фрэнк, супер Фрэнки Лэмпард”, – пели болельщики “Арсенала”, потешаясь над гостевым сектором, и тем, что можно назвать гостевой командой.

Правда, “Арсенал” не был бы “Арсеналом”, если не бы пропустил гол на своем поле. В шестнадцати матчах АПЛ на “Эмирейтс” команда Микеля Артеты всего три раза сделала клиншит.

Сначала “Челси” комическим образом запорол контратаку четыре в два, но затем все же Мадуэке удалось выскочить из-под спины Зинченко (классный пас отдал Ковачич) и пробить Аррисабалагу.

Свои дежурные двадцать минут получил и Михаил Мудрик, но украинский вингер ничем не запомнился, кроме свиста фанов “Арсенала” в свой адрес.

“Челси” проигрывает четырнадцатый матч, и остается на двенадцатом месте, имея столько же очков, сколько и “Борнмут”. Шестое подряд поражение Лэмпарда. Два гола в семи матчах. Впереди поединки с “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Ньюкаслом” (все – из первой четверки), а также с “Борнмутом” и “Ноттингем Форест”. Может ли “Челси” проиграть их все? А почему бы и нет?

“Арсенал” возвращается на первое место, но у “Манчестер Сити” на два матча меньше. Шансы на титул остаются мизерными.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Челси” 3:1

Голы: Эдегор 18, Эдегор 31, Жезус 34 – Мадуэке 65

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Тирни 73) – Эдегор, Жоржиньо (Парти 86), Джака – Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)

“Челси”: Аррисабалага – Чилуэлл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта – Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте – Стерлинг, Обамеянг (Хавертц 46), Мадуэке

Предупреждения: Ковачич 80, Галлахер 90+5