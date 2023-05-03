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Арсенал - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов
Арсенал поднимается на первое место после победы в дерби - видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” продолжается позорится в чемпионате Англии. “Синие” проиграли уже в четырнадцатый раз в АПЛ, уступив в дерби “Арсеналу”. Все свои голы “канониры” забили в первом тайме. Эдегор дважды замыкал прострелы Джаки, а затем свой гол забил и Джака. “Челси” удалось отыграть всего один гол – свой дебютный мяч за "синих" забил Мадуэке. 3:1 – “Арсенал” возвращается на первое место, “Челси” двенадцатый.
Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Эдегор 18, Эдегор 31, Жезус 34 – Мадуэке 65
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