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Арсенал - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Арсенал поднимается на первое место после победы в дерби - видеообзор матча

Арсенал - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Челси” продолжается позорится в чемпионате Англии. “Синие” проиграли уже в четырнадцатый раз в АПЛ, уступив в дерби “Арсеналу”. Все свои голы “канониры” забили в первом тайме. Эдегор дважды замыкал прострелы Джаки, а затем свой гол забил и Джака. “Челси” удалось отыграть всего один гол – свой дебютный мяч за "синих" забил Мадуэке. 3:1 – “Арсенал” возвращается на первое место, “Челси” двенадцатый.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Челси” 3:1

Голы: Эдегор 18, Эдегор 31, Жезус 34 – Мадуэке 65

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Александр Зинченко видеоповторы Мартин Эдегор Михаил Мудрик
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