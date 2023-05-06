Лэмпард: Летом Челси необходима перезагрузка

Временный наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что летом в команде будет перезагрузка состава, чтобы в новом сезоне не повторился провал чемпионата этого года.

"Летом "Челси" необходима перезагрузка, это точно. Команда находится не там, где мы хотим ее видеть, но сейчас мы ничего не можем поделать и готовимся к тем матчам, которые осталось провести. Нельзя в новом сезоне повторить случившееся в этом. Думаю, свои мнения относительно развития команды я еще выскажу руководству клуба", – говорит коуч.

Как известно, под руководством Лемпарда команда провела шесть матчей и потерпела шесть поражений в АПЛ.