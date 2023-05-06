  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Летом Челси необходима перезагрузка
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Летом Челси необходима перезагрузка

Англия
(1 голосов)

Коуч понимает, насколько плохим является положение команды

Лэмпард: Летом Челси необходима перезагрузка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Временный наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что летом в команде будет перезагрузка состава, чтобы в новом сезоне не повторился провал чемпионата этого года.

"Летом "Челси" необходима перезагрузка, это точно. Команда находится не там, где мы хотим ее видеть, но сейчас мы ничего не можем поделать и готовимся к тем матчам, которые осталось провести.

Нельзя в новом сезоне повторить случившееся в этом. Думаю, свои мнения относительно развития команды я еще выскажу руководству клуба", – говорит коуч.

Как известно, под руководством Лемпарда команда провела шесть матчей и потерпела шесть поражений в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Тиаго будет прооперирован и пропустит остаток сезона
yellow-arrow
ПСЖ и Ливерпуль интересуются защитником Спортинга
yellow-arrow
Манчестер Сити – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.05.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде