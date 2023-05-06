Грилиш: Прошу Холанда заткнуться, когда он говорит мне не ходить на вечеринки

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш сравнил свой образ жизни со своим партнером по команде Эрлингом Холандом. Как известно, 27-летний хавбек часто критикуется в Англии за его ночные развлечения.

"Все люди разные, да? Посмотрите на Эрлинга. Он лучший профессионал, которого я когда-либо видел. Его образ мышления - это то, что вы не увидите больше никогда. Он делает все. Восстанавливается в спортзале. Десять часов восстановления в день. Ледяные ванны. Диета. Вот почему он такой, какой он есть, но я клянусь, что не могу так жить.

У нас отличная дружба, но он указывает на меня после игры говорит: "Эй, не иди сегодня на вечеринку". Я просто говорю ему заткнуться и пойти посидеть в своей ледяной ванне. Но это мы. Двое разных людей, у которых все хорошо по-своему.

Я не так успешен, как он. Он забил больше голов в этом сезоне, чем я за всю свою карьеру. Но если бы он делал то, что я делаю время от времени, он бы сказал: "Черт, я сегодня чувствую себя ужасно".

Я расслабляюсь по-другому. Он приходит домой, садится с семьей и берет еду домой. Иногда это и мой выбор. Мне нравится так поступать. Но иногда мне нравится выйти на улицу и расслабиться.

Я не собираюсь сидеть здесь и лгать, что я никуда не выхожу. Каков в этом смысл? Кроме того, бессмысленно говорить вам, что я здесь в 8 утра, иду в спортзал и потому хорошо играю. Это не так. Я хорошо играю, потому что чувствую себя в хорошей форме, уверен в себе и в своем доме. Но я все еще люблю иногда выпить и потусоваться с друзьями. Это нормально", - говорит Грилиш.