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АПЛ. Рекордный гол Кейна поднял Тоттенхэм на шестое место, Лопетеги обыграл Эмери

Англия
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Шпоры опережают Виллу в борьбе за Лигу конференций

АПЛ. Рекордный гол Кейна поднял Тоттенхэм на шестое место, Лопетеги обыграл Эмери

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 35-й тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Кейн 45+1

“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон, Ромеро, Лангле (Дайер 89), Дэвис – Порро, Скипп, Хейбьерг, Сон (Данджума 89) – Ришарлисон (Кулушевски 79), Кейн

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп (Хьюз 74), Дукуре, Эзе – Заха, Айю (Эдуар 84), Олисе

Предупреждения: Дэвис 83, Лангле 86, Форстер 90+2 – Шлупп 56, Уорд 69, Айю 73, Заха 90+1, Андерсен 90+2

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Астон Вилла” 1:0

Гол: Тоти Гомеш 10

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Тоти Гомеш – Нуньеш (Моутинью 90+1), Невеш, Лемина, Нету (Траоре 84) – Кунья (Хван 68), Диего Коста (Коллинз 83)

“Астон Вилла”: Мартинес – Морено (Динь 85), Мингз, Конса, Янг (Диего Карлос 54) – Рэмзи, Дуглас Луис (Камара 86), Макгинн, Траоре (Бэйли 46) – Уоткинс, Буэндиа (Дюран 81)

Предупреждения: Диего Коста 39, Тоти Гомеш 82, Семеду 90+2 – Мингз 39, Уоткинс 63, Дуглас Луис 75

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Лидс” 2:1

Голы: Гюндоган 19, Гюндоган 27 – Родриго 85

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Челси” 1:3

Голы: Винья 21 – Галлахер 9, Бадьяшиль 82, Феликс 86

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Хулен Лопетеги Кристал Пэлас (Лондон) Харри Кейн
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