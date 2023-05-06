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АПЛ. Рекордный гол Кейна поднял Тоттенхэм на шестое место, Лопетеги обыграл Эмери
Шпоры опережают Виллу в борьбе за Лигу конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” 1:0
Гол: Кейн 45+1
“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон, Ромеро, Лангле (Дайер 89), Дэвис – Порро, Скипп, Хейбьерг, Сон (Данджума 89) – Ришарлисон (Кулушевски 79), Кейн
“Кристал Пэлас”: Джонстон – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп (Хьюз 74), Дукуре, Эзе – Заха, Айю (Эдуар 84), Олисе
Предупреждения: Дэвис 83, Лангле 86, Форстер 90+2 – Шлупп 56, Уорд 69, Айю 73, Заха 90+1, Андерсен 90+2
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Астон Вилла” 1:0
Гол: Тоти Гомеш 10
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Тоти Гомеш – Нуньеш (Моутинью 90+1), Невеш, Лемина, Нету (Траоре 84) – Кунья (Хван 68), Диего Коста (Коллинз 83)
“Астон Вилла”: Мартинес – Морено (Динь 85), Мингз, Конса, Янг (Диего Карлос 54) – Рэмзи, Дуглас Луис (Камара 86), Макгинн, Траоре (Бэйли 46) – Уоткинс, Буэндиа (Дюран 81)
Предупреждения: Диего Коста 39, Тоти Гомеш 82, Семеду 90+2 – Мингз 39, Уоткинс 63, Дуглас Луис 75
Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Лидс” 2:1
Голы: Гюндоган 19, Гюндоган 27 – Родриго 85
Борнмут, “Дин Курт”
Голы: Винья 21 – Галлахер 9, Бадьяшиль 82, Феликс 86
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