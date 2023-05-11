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Уотфорд назначил нового наставника. Это 11-й тренер команды с сентября 2019 года
Коллектив занимает 11-е место в Чемпионшипе
Фото: watfordfc
Французский специалист Валерьен Исмаэль назначен новым главным тренером "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта не разглашаются. Интересно, что Исмаэль стал 11-м наставником "шершней" с сентября 2019 года.
Последним местом работы 47-летнего француза был "Бешикташ". Также в его тренерской карьере были "Вольфсбург", "Нюрнберг", "Аполлон", ЛАСК, "Барнсли" и "Вест Бромвич".
Текущий сезон "Уотфорд" завершил провально – команда заняла лишь 11-е место в Чемпионшипе. В активе коллектива 63 набранных очка.
Ранее и.о главного тренера был Крис Уайлдер.
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