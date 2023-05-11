Уотфорд назначил нового наставника. Это 11-й тренер команды с сентября 2019 года

Французский специалист Валерьен Исмаэль назначен новым главным тренером "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются. Интересно, что Исмаэль стал 11-м наставником "шершней" с сентября 2019 года.

Последним местом работы 47-летнего француза был "Бешикташ". Также в его тренерской карьере были "Вольфсбург", "Нюрнберг", "Аполлон", ЛАСК, "Барнсли" и "Вест Бромвич".

Текущий сезон "Уотфорд" завершил провально – команда заняла лишь 11-е место в Чемпионшипе. В активе коллектива 63 набранных очка.

Ранее и.о главного тренера был Крис Уайлдер.